Найкращі навушники 2026 року: топ 5 моделей за результатами тестування (фото)

Сьогодні є багато навушників з преміальними характеристиками, однак не всі вони демонструють однаково хороші результати під час тестів.

Експерти порталу ZDNET випробували низку навушників від Apple, Sony, Bose та Shokz, назвавши 5 найкращих моделей у 2026 році.

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 Фото: zdnet.com

Apple випустила AirPods Pro 3 з кількома оновленнями порівняно з попереднім поколінням, включаючи монітор серцевого ритму, клас міцності IP57, надширокосмуговий чіп U2, нову акустичну структуру та покращені мікрофони. Загалом це високоякісні навушники з чудовим звуком та шумозаглушенням.

Автори огляду радять AirPods Pro 3 насамперед користувачам iOS, адже вони чудово впишуться в екосистему Apple. Завдяки чипу Apple H2 власники цих навушників можуть скористатися перевагами інтелектуальних функцій, включаючи взаємодію з Siri, усвідомлення розмов, персоналізований просторовий звук, адаптивний звук і живий переклад.

Технічні характеристики Apple AirPods Pro 3:

час роботи від батареї — 8 годин (до 24 з зарядним кейсом);

кодеки Bluetooth — SBC; AAC;

шумозаглушення — так;

клас міцності — IP57 (захист від пилу та води);

ціна AirPods Pro 3 в Україні — 10 999 грн.

Sony WF-1000XM6

Sony WF-1000XM6 Фото: zdnet.com

За словами експерта, Sony WF-1000XM6 надають більше можливостей для налаштування звуку, ніж конкуренти. Навушники підтримують LDAC для потокового передавання у високій роздільній здатності через Bluetooth та кодек LC3 для доступу до радіо LE Audio та Auracast через Bluetooth.

Sony також пропонує детальний еквалайзер у додатку Sony Sound Connect. Серед інших інтелектуальних функцій — жести головою, Speak-to-Chat, Gemini Live та багатоточкове підключення Bluetooth. З огляду на це, Sony WF-1000XM6 ідеально підійдуть для досвідчених користувачів, які хочуть розширеного контролю над своїми навушниками.

Технічні характеристики Sony WF-1000XM6:

час роботи від батареї — 8 годин (до 24 годин із зарядним футляром);

кодеки Bluetooth — SBC; AAC; LDAC; LC3;

шумозаглушення — так;

клас стійкості — IPX4 (водонепроникність);

ціна Sony WF-1000XM6 в Україні — від 14 599 грн.

QuietComfort Ultra Earbuds 2

Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 Фото: zdnet.com

Преміальні навушники QuietComfort Ultra Earbuds 2 від Bose підійдуть людям, які цінують шумозаглушення та комфорт понад усе. Bose покращила алгоритми шумозаглушення на основі штучного інтелекту, що призвело до надійнішого адаптивного шумозаглушення та покращеної чіткості голосу під час телефонних дзвінків, ніж у конкурентів від Sony та Apple.

QuietComfort Ultra Earbuds 2 також отримали новий режим Cinema Mode, який покращує звук, створюючи просторовий звуковий ландшафт, ідеальний для перегляду телебачення та фільмів. Загалом ці навушники обіцяють надійний та простий досвід користування.

Технічні характеристики Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2:

час роботи від батареї — 6 годин (до 24 годин із зарядним футляром);

кодеки Bluetooth — SBC; AAC; AptX Lossless;

шумозаглушення — так;

клас стійкості — IPX4 (захист від вологи);

ціна QuietComfort Ultra Earbuds 2 в Україні — 11 599 грн.

Shokz OpenFit 2

Shokz OpenFit 2 Фото: zdnet.com

Shokz OpenFit 2 отримали найвищу оцінку серед усіх протестованих навушників відкритого типу. Вони добре підходять як для повсякденного використання, так і для активного способу життя.

OpenFit 2 підтримують Dolby Audio для покращеної чіткості та запатентовані аудіотехнології Shokz для мінімізації витоку звуку. Експерти також відзначили стильний дизайн із силіконовими акцентами для комфорту. Проте варто враховувати, що ця модель буде незручною для тих, хто носить окуляри.

Технічні характеристики Shokz OpenFit 2:

час роботи від батареї — 11 годин (до 48 із зарядним футляром):

кодеки Bluetooth — SBC; AAC;

шумозаглушення — ні;

клас міцності — IP55 (захист від пилу; водонепроникність);

ціна Shokz OpenFit 2 в Україні — від 9 000 грн.

Beats Powerbeats Pro 2

Beats Powerbeats Pro 2 Фото: zdnet.com

Навушники Powerbeats Pro 2, випущені дочірньою компанією Apple, створені для роботи як з пристроями Android, так і з пристроями Apple, що робить їх чудовим вибором для людей зі змішаною екосистемою пристроїв.

Powerbeats Pro 2 працюють на аудіочипі Apple H2, який дозволяє отримати доступ до деяких інтелектуальних функцій iOS, включаючи взаємодію з Siri, Find My та автоматичне перемикання пристроїв. Вони також найкраще підходять для людей, які хочуть мати внутрішньовушний метод відстеження серцевого ритму під час тренувань.

Технічні характеристики Beats Powerbeats Pro 2:

час роботи від батареї — 10 годин (до 45 із зарядним футляром);

кодеки Bluetooth — SBC; AAC;

шумозаглушення — так;

клас стійкості — IPX4 (водонепроникність).

ціна Powerbeats Pro 2 в Україні — близько 11 699 грн.

