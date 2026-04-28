Найкращі навушники з шумопоглинанням у 2026 році: топ 7 моделей на різний бюджет (фото)

Сьогодні на ринку доступно безліч навушників з шумопоглинанням в різних цінових сегментах. Ця технологія дозволяє уникнути відволікаючих факторів під час роботи чи відпочинку, а також покращує досвід прослуховування музики.

Експерти порталу Tom's Guide протестували низку навушників з шумопоглинанням та назвали 7 найкращих моделей у 2026 році.

Найкращі навушники загалом: Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 Фото: tomsguide.com

Навушники Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 пропонують чудове активне шумопоглинання (ANC). В ході тестів вони повністю блокували шум громадського транспорту, навіть коли музика вимкнена.

Експерти також відзначили зручне сенсорне керування, чітку якість дзвінків, комфорт для вух, а також наявність панелі для бездротової зарядки, вбудованої у футляр.

При цьому варто враховувати, що Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 мають не найкращий час роботи від акумулятора. З увімкненим ANC навушники протримались всього 6 годин.

Ціна Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 в Україні — від 10 400 до 11 600 грн.

Найкращі навушники Apple: AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 Фото: tomsguide.com

Навушники Apple: AirPods Pro 3 ідеально підходять для користувачів iPhone та обіцяють вдвічі кращу функцію ANC, ніж попередні AirPods Pro 2. Це підтвердилось в ході тестів. Навушники справді краще блокують звуки в усьому частотному спектрі, хоча все ще фокусуються на звуках з повсякденного життя.

За словами авторів огляду, AirPods Pro 3 також набагато краще прилягають до вуха, що допомагає з ANC. Час роботи від батареї на 2 години довший, ніж у попередньої моделі, що наближає їх до рівня навушників Sony. Додатковим бонусом є цікаві такі можливості, як моніторинг серцевого ритму та функція живого перекладу.

Серед недоліків експерти відзначили менш вражаючі функції для Android, а також лише один варіант кольору — білий.

Ціна AirPods Pro 3в Україні — від 9 699 до 14 999 грн.

Найкращі бюджетні навушники: CMF Nothing Buds 2A

CMF Nothing Buds 2A Фото: tomsguide.com

CMF — це найдоступніша лінійка продуктів Nothing. Хоча модель Nothing Buds 2A знаходиться на найнижчій ціновій сходинці лінійки навушників-вкладишів бренду, вона пропонує цілком пристойну якість ANC.

Найкращі недорогі навушники 2026 року: модель за 35 доларів здивувала якістю (фото)

Під час тестування Nothing Buds 2A дуже добре блокували звуки автобусів та іншого громадського транспорту. Вони також виявились досить адаптивними, перемикаючись залежно від рівня навколишнього шуму.

Навушники витримують 35 годин безперервної роботи від акумулятора, а багатоточкове підключення забезпечує можливість підключення до різних пристроїв без необхідності заглядати в меню налаштувань. Водночас доступна ціна вимагає деяких компромісів, як от відсутність автоматичної паузи при вийманні з вух.

Ціна CMF Nothing Buds 2A в Україні — від 1 450 до 2 650 грн.

Навушники з найкращою батареєю: Sony WF-1000XM5

Sony WF-1000XM5 Фото: tomsguide.com

Sony WF-1000XM5 пропонують не лише чудове шумопоглинання та якісний звук, але й тривалий час автономної роботи. Навушники забезпечують 8 годин прослуховування з увімкненим ANC.

Якість шумопоглинання дещо нижча, ніж у QuietComfort Ultra, але краща, ніж у AirPods Pro 2. Навушники добре блокують низькі шуми навколишнього середовища, такі як двигуни автобусів та гучний міський шум.

Окремо експерти відзначили якість звуку. Sony WF-1000XM5 чудово передають деталі та забезпечують простору звукову сцену для прослуховування.

Ціна Sony WF-1000XM5 в Україні — від 7 790 до 16 579 грн.

Навушники з найкращим звуком: Noble Fokus Amadeus

Noble Fokus Amadeus Фото: tomsguide.com

В ході тестування навушники Noble Fokus Amadeus відмінно впорались з блокуванням шуму від вентилятора та транспорту. Однак основна перевага даної моделі — це якість звуку. Вони пропонують неймовірно деталізовані високі частоти та потужні баси.

За словами експертів, Noble Fokus Amadeus не вистачає деяких функцій конкурентів, таких як просторовий звук AirPods та 360-градусний реалістичний звук. Однак вони компенсують це завдяки своєму звучанню.

Ціна Noble Fokus Amadeus в Україні — від 11 999 до 14 999 грн.

Найкращі навушники для тренувань: Beats Powerbeats Pro 2

Beats Powerbeats Pro 2 Фото: tomsguide.com

Beats Powerbeats Pro 2 — це найновіші навушники від дочірньої компанії Apple, які ідеально підійдуть для фітнесу. На кожному навушнику є зручний гачок для кріплення та пульсометри, щоб вони залишалися на місці. Також є монітор серцевого ритму, але він не надто точний.

Щоб перевірити якість шумопоглинання навушників, їх протестували під час тривалих тренувань з пробіжками та інших фізичних навантажень. Загалом вони добре впорались з ізоляцією шуму від тренажерів та транспорту.

Ще однією перевагою Beats Powerbeats Pro 2 стала робота від батареї впродовж 10 годин з ANC. Звучання навушників має певні недоліки, як от невдале зрізання в нижніх середніх частотах, однак для більшості людей це не буде проблемою.

Ціна Beats Powerbeats Pro 2 в Україні — від 11 999 до 13 000 грн.

Найкращі навушники Samsung: Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 Pro Фото: tomsguide.com

Навушники Galaxy Buds 4 Pro пропонують чудову продуктивність та мають деякі ексклюзивні функції для користувачів смартфонів Samsung. Якість шумозаглушення близька до AirPods та Sony Buds, поступаючись лише QuietComfort Ultra.

Galaxy Buds 4 Pro також мають хорошу якість звуку, забезпечуючи багато басів та насиченість. Що стосується акумулятора, вони витримують 7 годин автономної роботи, що цілком достатньо для робочого дня.

Ціна Samsung Galaxy Buds 4 Pro в Україні — від 10 699 до 10 999 грн.

Нагадаємо, компанія Soundcore випустила нові навушники Space 2, які пропонують низку преміальних опцій за середньою ціною.

Фокус також повідомляв, що Honor випустила бюджетні навушники Honor Earbuds 4 з підтримкою активного шумозаглушення.