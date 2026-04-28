Лучшие наушники с шумоподавлением в 2026 году: топ 7 моделей на разный бюджет (фото)

Сегодня на рынке доступно множество наушников с шумоподавлением в разных ценовых сегментах. Эта технология позволяет избежать отвлекающих факторов во время работы или отдыха, а также улучшает опыт прослушивания музыки.

Эксперты портала Tom's Guide протестировали ряд наушников с шумоподавлением и назвали 7 лучших моделей в 2026 году.

Лучшие наушники в целом: Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2

Наушники Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 предлагают превосходное активное шумоподавление (ANC). В ходе тестов они полностью блокировали шум общественного транспорта, даже когда музыка выключена.

Эксперты также отметили удобное сенсорное управление, четкое качество звонков, комфорт для ушей, а также наличие панели для беспроводной зарядки, встроенной в футляр.

При этом стоит учитывать, что Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 имеют не лучшее время работы от аккумулятора. С включенным ANC наушники продержались всего 6 часов.

Цена Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 в Украине — от 10 400 до 11 600 грн.

Лучшие наушники Apple: AirPods Pro 3

Наушники Apple: AirPods Pro 3 идеально подходят для пользователей iPhone и обещают вдвое лучшую функцию ANC, чем предыдущие AirPods Pro 2. Это подтвердилось в ходе тестов. Наушники действительно лучше блокируют звуки во всем частотном спектре, хотя все еще фокусируются на звуках из повседневной жизни.

По словам авторов обзора, AirPods Pro 3 также гораздо лучше прилегают к уху, что помогает с ANC. Время работы от батареи на 2 часа дольше, чем у предыдущей модели, что приближает их к уровню наушников Sony. Дополнительным бонусом являются интересные такие возможности, как мониторинг сердечного ритма и функция живого перевода.

Среди недостатков эксперты отметили менее впечатляющие функции для Android, а также лишь один вариант цвета — белый.

Цена AirPods Pro 3 в Украине — от 9 699 до 14 999 грн.

Лучшие бюджетные наушники: CMF Nothing Buds 2A

CMF — это самая доступная линейка продуктов Nothing. Хотя модель Nothing Buds 2A находится на самой низкой ценовой ступеньке линейки наушников-вкладышей бренда, она предлагает вполне приличное качество ANC.

Лучшие недорогие наушники 2026 года: модель за 35 долларов удивила качеством (фото)

Во время тестирования Nothing Buds 2A очень хорошо блокировали звуки автобусов и другого общественного транспорта. Они также оказались достаточно адаптивными, переключаясь в зависимости от уровня окружающего шума.

Наушники выдерживают 35 часов непрерывной работы от аккумулятора, а многоточечное подключение обеспечивает возможность подключения к разным устройствам без необходимости заглядывать в меню настроек. В то же время доступная цена требует некоторых компромиссов, таких как отсутствие автоматической паузы при вынимании из ушей.

Цена CMF Nothing Buds 2A в Украине — от 1 450 до 2 650 грн.

Наушники с лучшей батареей: Sony WF-1000XM5

Sony WF-1000XM5 предлагают не только превосходное шумоподавление и качественный звук, но и длительное время автономной работы. Наушники обеспечивают 8 часов прослушивания с включенным ANC.

Качество шумоподавления несколько ниже, чем у QuietComfort Ultra, но лучше, чем у AirPods Pro 2. Наушники хорошо блокируют низкие шумы окружающей среды, такие как двигатели автобусов и громкий городской шум.

Отдельно эксперты отметили качество звука. Sony WF-1000XM5 прекрасно передают детали и обеспечивают просторную звуковую сцену для прослушивания.

Цена Sony WF-1000XM5 в Украине — от 7 7 790 до 16 579 грн.

Наушники с лучшим звуком: Noble Fokus Amadeus

В ходе тестирования наушники Noble Fokus Amadeus отлично справились с блокировкой шума от вентилятора и транспорта. Однако основное преимущество данной модели — это качество звука. Они предлагают невероятно детализированные высокие частоты и мощные басы.

По словам экспертов, Noble Fokus Amadeus не хватает некоторых функций конкурентов, таких как пространственный звук AirPods и 360-градусный реалистичный звук. Однако они компенсируют это благодаря своему звучанию.

Цена Noble Fokus Amadeus в Украине — от 11 999 до 14 999 грн.

Лучшие наушники для тренировок: Beats Powerbeats Pro 2

Beats Powerbeats Pro 2 — это новейшие наушники от дочерней компании Apple, которые идеально подойдут для фитнеса. На каждом наушнике есть удобный крючок для крепления и пульсометры, чтобы они оставались на месте. Также есть монитор сердечного ритма, но он не слишком точный.

Чтобы проверить качество шумопоглощения наушников, их протестировали во время длительных тренировок с пробежками и других физических нагрузок. В целом они хорошо справились с изоляцией шума от тренажеров и транспорта.

Еще одним преимуществом Beats Powerbeats Pro 2 стала работа от батареи в течение 10 часов с ANC. Звучание наушников имеет определенные недостатки, такие как неудачное срезание в нижних средних частотах, однако для большинства людей это не будет проблемой.

Цена Beats Powerbeats Pro 2 в Украине — от 11 999 до 13 000 грн.

Лучшие наушники Samsung: Galaxy Buds 4 Pro

Наушники Galaxy Buds 4 Pro предлагают превосходную производительность и имеют некоторые эксклюзивные функции для пользователей смартфонов Samsung. Качество шумоподавления близко к AirPods и Sony Buds, уступая лишь QuietComfort Ultra.

Galaxy Buds 4 Pro также имеют хорошее качество звука, обеспечивая много басов и насыщенность. Что касается аккумулятора, они выдерживают 7 часов автономной работы, что вполне достаточно для рабочего дня.

Цена Samsung Galaxy Buds 4 Pro в Украине — от 10 699 до 10 999 грн.

Напомним, компания Soundcore выпустила новые наушники Space 2, которые предлагают ряд премиальных опций по средней цене.

Фокус также сообщал, что Honor выпустила бюджетные наушники Honor Earbuds 4 с поддержкой активного шумоподавления.