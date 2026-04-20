Лучшие недорогие наушники 2026 года: модель за 35 долларов удивила качеством (фото)

Наушники OneOdio Focus A1 Pro предлагают хороший звук, функцию шумоподавления и длительное время работы от аккумулятора по очень доступной цене.

В ходе тестирования OneOdio Focus A1 Pro стоимостью 35 долларов (около 1 545 грн) превзошли ожидания, обойдя конкурентов в своей ценовой категории. Учитывая это, обозреватель портала New Atlas Бронвин Томпсон назвал их лучшими бюджетными наушниками в 2026 году.

Эксперт рассказал, что использовал OneOdio Focus A1 Pro в течение последних восьми месяцев. Все это время они успешно справлялись с блокировкой криков детей в самолетах и уменьшением шума городских улиц, а также обеспечивали неплохое качество звука.

Хотя большинство дешевых наушников часто имеют не лучшее звучание, OneOdio Focus A1 Pro порадовали четким и ярким воспроизведением музыки. Они имеют диапазон от 20 Гц до 20 кГц, что более чем достаточно для ежедневного использования. По словам Томпсона, единственными недостатком стала громкость, которую следовало бы повысить.

OneOdio Focus A1 Pro также предлагают активное шумоподавление (ANC) с уровнем шума 38 дБ. Эксперт отметил, что многие наушники по аналогичной цене вообще не оснащены этой функцией.

Еще одним преимуществом OneOdio Focus A1 Pro является выносливый аккумулятор, который требует подзарядки примерно раз в неделю. Без ANC наушники выдерживают около 70 часов автономной работы, тогда как с включенным ANC — около 50 часов, что тоже солидный показатель.

"Не оправдывает такую цену": специалисты разобрали новые AirPods Max 2 и выявили неприятный факт

Томпсон отметил, что OneOdio Focus A1 Pro легко подключаются к другим устройствам, таким как телефоны, ноутбуки и проекторы. Кроме того, эти наушники можно одновременно подключить к двум устройствам.

Несмотря на ряд преимуществ, эксперт заметил некоторые компромиссы, на которые OneOdio пошла ради снижения цены. Например, наушники не имеют сопутствующего приложения для настроек, а ANC с уровнем шума 38 дБ является достаточным, но не таким эффективным, как у более дорогих моделей OneOdio.

Напомним, Xiaomi официально анонсировала новую пару беспроводных наушников Redmi Buds 8.

Фокус также сообщал, что Sony вскоре выпустит высококачественные наушники ColleXion.