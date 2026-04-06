"Не оправдывает такую цену": специалисты разобрали новые AirPods Max 2 и выявили неприятный факт

Недавно анонсированные AirPods Max 2 оказались почти идентичными оригинальным AirPods Max, которые Apple продавала в 2020 году. Единственным существенным обновлением стал более новый чип H2.

Apple анонсировала AirPods Max 2 в марте 2026 года. Специалисты iFixit разобрали эти премиальные наушники и рассказали, что нашли внутри.

По словам экспертов, единственное реальное изменение аппаратного обеспечения AirPods Max 2 — это переход с чипа H1 на H2. Благодаря этому наушники поддерживают функции Adaptive Audio и Conversation Awareness, а также улучшенное шумоподавление.

В то же время аккумулятор, наголовная дужка и кнопки, судя по всему, остались без изменений по сравнению с моделями 2020 и 2024 годов. Внутреннее расположение компонентов также почти идентично оригинальным AirPods Max.

AirPods Max 2 Фото: 9to5mac.com

Как отмечают специалисты, промышленный дизайн оригинальных AirPods Max, AirPods Max (USB-C) и AirPods Max 2 одинаковый. Эти модели можно отличить только по подсветке, наличию разъема USB-C и цветам. Единственный способ визуально отличить AirPods Max от AirPods Max 2 — это номер модели, напечатанный под магнитными амбушюрами.

Відео дня

Характеристики AirPods Max 2:

40-мм динамические драйверы;

профессиональный акустический диск (ANC);

адаптивный эквалайзер;

Bluetooth 5.3;

аудиокодек AAC;

8 микрофонов с активным шумоподавлением (ANC);

1x специальный микрофон для записи голоса;

чип Apple H2 (по одному в каждой чашке наушников);

батарея обеспечивает до 20 часов прослушивания с включенным ANC;

габариты — 168,6 x 83,4 x 187,3 мм;

вес — 386,2 г.

Эксперты портала PhoneArena отметили, что вместе с ключевыми характеристиками AirPods Max 2 сохранили все недостатки дизайна предыдущих моделей. Например, Apple ничего не сделала для решения проблемы конденсации, которая присуща AirPods Max с момента запуска.

Компании Sony и Bose несколько раз обновляли свои флагманские наушники, улучшая комфорт, уменьшая вес и делая ремонт проще. Ожидалось, что Apple последует их примеру, но этого не произошло.

По словам экспертов, последние несколько лет Apple разрабатывала свою программу самостоятельного ремонта и утверждала, что заботится о ремонтопригодности. Однако AirPods Max 2 не получили официальных запасных частей и инструкций по ремонту, а порт USB-C требует разборки большей части наушников, чтобы добраться до него. Кроме того, Apple до сих пор использует клей по всей поверхности амбушюр, что делает любой самостоятельный ремонт рискованным.

Положительными моментами в этой ситуации является то, что инструменты для ремонта и некоторые компоненты должны работать со всеми тремя версиями AirPods Max, а чип H2 предлагает действительно полезные функции. Однако в издании считают стартовую цену 549 долларов слишком высокой для наушников, которые почти не менялись с 2020 года.

"Один лишь чип H2 не оправдывает такую цену", — подытожили эксперты.

