Apple представила наушники AirPods Max 2: топовое шумоподавление и звук без потерь качества (фото)

Анонсировано второе поколение полноразмерных флагманских наушников Apple. AirPods Max 2 получили процессор H2, обновленные алгоритмы шумоподавления и поддержку передачи звука высокого качества (Lossless) по кабелю USB-C.

Предварительные заказы на новинку стоимостью 549 долларов открываются 25 марта, а старт продаж запланирован на начало апреля, пишет 9to5mac.

Главным аппаратным улучшением стал переход с чипа H1 на H2. По заявлениям Apple, решение в 1,5 раза повысило эффективность системы активного шумоподавления (ANC). Режим "Прозрачности" также был доработан: благодаря новым алгоритмам обработки сигнала окружающие звуки при необходимости доносятся естественнее.

Внедрение чипа H2 открыло доступ к ряду интеллектуальных функций, которые ранее были эксклюзивом линейки AirPods Pro:

Адаптивное аудио: система автоматически регулирует баланс между шумоподавлением и режимом прозрачности в зависимости от обстановки.

Распознавание разговора: наушники сами приглушают музыку и усиливают голоса собеседников, когда пользователь начинает говорить.

Снижение громких звуков: автоматическая защита слуха от резких индустриальных шумов в режимах прозрачности и адаптивного аудио.

Управление Siri жестами: теперь ответить на звонок или отклонить его можно простым кивком или покачиванием головы.

Перевод Live Translation: встроенная функция перевода речи в реальном времени с помощью Apple Intelligence.

Voice Isolation: улучшенная четкость голоса пользователя во время звонков.

Расцветки Apple AirPods Max 2 Фото: Apple

Apple также добавила поддержку 24-битного аудио без потерь с частотой дискретизации 48 кГц. Эта функция работает при проводном подключении через комплектный кабель USB-C, что пригодится для профессиональной работы со звуком в программах вроде Logic Pro.

Автономность наушников осталась на прежнем уровне: до 20 часов прослушивания музыки с включенным шумоподавлением и пространственным аудио. Дизайн корпуса и амбушюр не претерпел изменений. Новинка предлагается в пяти цветах: черном, золотистом, оранжевом, фиолетовом и голубом.

