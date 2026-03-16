Apple представила навушники AirPods Max 2: топове шумозаглушення і звук Lossless (фото)
Анонсовано друге покоління повнорозмірних флагманських навушників Apple. AirPods Max 2 отримали процесор H2, оновлені алгоритми шумопоглинання і підтримку передачі звуку високої якості (Lossless) по кабелю USB-C.
Попередні замовлення на новинку вартістю 549 доларів відкриваються 25 березня, а старт продажів заплановано на початок квітня, пише 9to5mac.
Головним апаратним поліпшенням став перехід з чіпа H1 на H2. За заявами Apple, рішення в 1,5 раза підвищило ефективність системи активного шумозаглушення (ANC). Режим "Прозорості" також було доопрацьовано: завдяки новим алгоритмам обробки сигналу навколишні звуки за необхідності доносяться природніше.
Впровадження чіпа H2 відкрило доступ до низки інтелектуальних функцій, які раніше були ексклюзивом лінійки AirPods Pro:
- Адаптивне аудіо: система автоматично регулює баланс між шумозаглушенням і режимом прозорості залежно від обстановки.
- Розпізнавання розмови: навушники самі приглушують музику і підсилюють голоси співрозмовників, коли користувач починає говорити.
- Зниження гучних звуків: автоматичний захист слуху від різких індустріальних шумів у режимах прозорості та адаптивного аудіо.
- КеруванняSiri жестами: тепер відповісти на дзвінок або відхилити його можна простим кивком або похитуванням голови.
- ПерекладLive Translation: вбудована функція перекладу мови в реальному часі за допомогою Apple Intelligence.
- Voice Isolation: поліпшена чіткість голосу користувача під час дзвінків.
Apple також додала підтримку 24-бітного аудіо без втрат з частотою дискретизації 48 кГц. Ця функція працює при дротовому підключенні через комплектний кабель USB-C, що стане в пригоді для професійної роботи зі звуком у програмах на кшталт Logic Pro.
Автономність навушників залишилася на колишньому рівні: до 20 годин прослуховування музики з увімкненим шумозаглушенням і просторовим аудіо. Дизайн корпусу та амбушур не зазнав змін. Новинка пропонується в п'яти кольорах: чорному, золотистому, помаранчевому, фіолетовому і блакитному.
