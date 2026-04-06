"Не виправдовує таку ціну": фахівці розібрали нові AirPods Max 2 та виявили неприємний факт

Нещодавно анонсовані AirPods Max 2 виявились майже ідентичними оригінальним AirPods Max, які Apple продавала у 2020 році. Єдиним суттєвим оновленням став новіший чип H2.

Apple анонсувала AirPods Max 2 у березні 2026 року. Фахівці iFixit розібрали ці преміальні навушники та розповіли, що знайшли всередині.

За словами експертів, єдина реальна зміна апаратного забезпечення AirPods Max 2 — це перехід з чипа H1 на H2. Завдяки цьому навушники підтримують функції Adaptive Audio та Conversation Awareness, а також покращене шумозаглушення.

Водночас акумулятор, наголовна дужка та кнопки, судячи з усього, залишилися без змін порівняно з моделями 2020 та 2024 років. Внутрішнє розташування компонентів також майже ідентичне оригінальним AirPods Max.

AirPods Max 2

Як зазначають фахівці, промисловий дизайн оригінальних AirPods Max, AirPods Max (USB-C) та AirPods Max 2 однаковий. Ці моделі можна відрізнити лише за підсвічуванням, наявністю роз’єма USB-C та кольорами. Єдиний спосіб візуально відрізнити AirPods Max від AirPods Max 2 — це номер моделі, надрукований під магнітними амбушурами.

Відео дня

Характеристики AirPods Max 2:

40-мм динамічні драйвери;

професійний акустичний диск (ANC);

адаптивний еквалайзер;

Bluetooth 5.3;

аудіокодек AAC;

8 мікрофонів з активним шумозаглушенням (ANC);

1x спеціальний мікрофон для запису голосу;

чип Apple H2 (по одному в кожній чашці навушників);

батарея забезпечує до 20 годин прослуховування з увімкненим ANC;

габарити — 168,6 x 83,4 x 187,3 мм;

вага — 386,2 г.

Експерти порталу PhoneArena зауважили, що разом з ключовими характеристиками AirPods Max 2 зберегли усі недоліки дизайну попередніх моделей. Наприклад, Apple нічого не зробила для вирішення проблеми конденсації, яка притаманна AirPods Max з моменту запуску.

Компанії Sony та Bose кілька разів оновлювали свої флагманські навушники, покращуючи комфорт, зменшуючи вагу та роблячи ремонт простішим. Очікувалось, що Apple послідує їхньому прикладу, але цього не сталося.

Важливо

За словами експертів, останні кілька років Apple розробляла свою програму самостійного ремонту та стверджувала, що дбає про ремонтопридатність. Однак AirPods Max 2 не отримали офіційних запасних частин та інструкцій з ремонту, а порт USB-C вимагає розбирання більшої частини навушників, щоб дістатися до нього. Окрім того, Apple досі використовує клей по всій поверхні амбушур, що робить будь-який самостійний ремонт ризикованим.

Позитивними моментами в цій ситуації є те, що інструменти для ремонту та деякі компоненти повинні працювати з усіма трьома версіями AirPods Max, а чип H2 пропонує справді корисні функції. Однак у виданні вважають стартову ціну 549 ​​доларів занадто високою для навушників, які майже не змінювалися з 2020 року.

"Один лише чип H2 не виправдовує таку ціну", — підсумували експерти.

