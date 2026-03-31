Нові навушники Samsung стали хітом продажів: що особливого в Galaxy Buds 4 (фото)

Нова серія бездротових навушників Samsung Galaxy Buds 4 перевищила позначку в 100 000 одиниць у внутрішніх продажах трохи більше ніж через 15 днів після запуску.

Основним рушієм успішних продажів Samsung Galaxy Buds 4 стала модель вищого класу Galaxy Buds 4 Pro, пише південнокорейське видання EtNews з посиланням на свої джерела.

За даними інсайдерів, саме на модель Galaxy Buds 4 Pro припадає приблизно 90% від загального обсягу продажів. В окремі дні щоденні продажі перевищували 7000 одиниць.

Galaxy Buds 4

Причинами цього успіху називають покращення продуктивності та вдосконалені функції штучного інтелекту (ШІ). Galaxy Buds 4 можуть похвалитися найвищим рівнем Hi-Fi звуку та ергономічного дизайну в історії серії Buds.

Судячи з відгуків, Galaxy Buds 4 Pro порадували покращеним відтворенням басів і високих частот завдяки застосуванню безрамкового низькочастотного динаміка та двосмугових динаміків. Користувачі також відзначили, що навушники комфортні при тривалому носінні.

Окрім того, аналітики стверджують, що на продажі Galaxy Buds 4 вплинула зручність керування. Навушники оснащені функцією "Жести головою", яка дозволяє відповідати на дзвінки або активувати Bixby, використовуючи лише рухи голови. Під час підключення до смартфонів Galaxy користувачі також отримують доступ до функцій Galaxy AI, таких як голосові виклики за допомогою ШІ та переклад у режимі реального часу.

Нагадаємо, авторитетний оглядач Маркес Браунлі після серії тестів дійшов висновку, що Galaxy Buds 4 Pro в деяких аспектах перевершують найновіші AirPods від Apple.

