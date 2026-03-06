Навушники, на які всі чекали: нова модель прослужить тиждень без підзарядки (фото)

Компанія Nothing анонсувала навушники Headphone (a) з тривалим часом роботи від акумулятора та деякими інтелектуальними елементами керування.

Навушники Nothing Headphone (a) обіцяють 135 годин автономної роботи, суттєво перевершуючи конкурентів у своєму сегменті, зазначає Android Central.

Headphone (a) мають характерний промисловий дизайн Nothing та пропонуються у чотирьох кольорах: рожевий, жовтий, білий та чорний. Їхня стартова ціна становить 199 доларів (близько 8 670 гривень).

Nothing Headphone (a) Фото: Nothing

Навушники важать 310 г та мають сертифікацію IP52, яка свідчить про захищеність від пилу та легких бризок. Також є три фізичні елементи керування: ролик, перемикач і кнопка. Вони дозволяють регулювати гучність, перемикати треки та режими шумопоглинання.

Headphone (a) використовують 40-міліметрові драйвери з титановим покриттям та підтримують бездротову технологію Hi-Res Audio з LDAC. Контроль шуму здійснюється за допомогою адаптивного активного шумозаглушення з трьома рівнями, а подвійні мікрофони прямого та зворотного зв'язку допомагають системі налаштовуватися в режимі реального часу, орієнтуючись на оточення.

Nothing Headphone (a) Фото: Nothing

Головною особливістю Headphone (a) є час роботи від батареї. Nothing стверджує, що нові навушники можуть працювати до 135 годин з вимкненою технологією активного шумопоглинання. Це величезний стрибок порівняно з іншими навушниками в цьому ціновому діапазоні, оскільки навіть топові моделі пропонують до 65 годин роботи.

"Цей величезний акумулятор на 135 годин роботи — саме те оновлення, яке було потрібне ринку аудіоапаратури середнього класу. Занадто довго ми мирилися з акумуляторами, що працюють від 40 до 50 годин, і нам доводилося планувати зарядку перед кожною поїздкою чи поїздкою на роботу", — наголосили експерти порталу.

Навушники Nothing new Headphone (a) будуть доступні для попереднього замовлення з 5 березня. Продаж чорної, білої та рожевої версій розпочнеться 13 березня, а лімітована жовта модель з’явиться 6 квітня.

Нагадаємо, Motorola офіційно представила на MWC 2026 дві нові моделі бездротових навушників — Moto Buds 2 та Moto Buds 2 Plus.

Фокус також повідомляв, що Samsung представила бездротові навушники Buds 4 Pro паралельно з лінійкою смартфонів Galaxy S26.