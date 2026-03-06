Що подарувати на 8 Березня у 2026 році: найкращі практичні гаджети до 5 000 грн (фото)

Технології здатні робити життя легшим, розв’язуючи повсякденні проблеми, як от загублені ключі, галасливі сусіди чи відсутність електроенергії. Такі гаджети можуть стати чудовим подарунком для близької людини.

Для тих, хто шукає якісний та практичний подарунок на 8 березня, Фокус зібрав найкращі гаджети до 5 000 гривень за версією експертів.

Навушники з шумопоглинанням

Навушники з шумопоглинанням Фото: Sony

Бездротові навушники Sony WH-CH720N мають найкраще співвідношення ціни та якості за версією What Hi-Fi?. Станом на початок 2026 року їхня ціна становить від 3 673 грн до 4 999 грн, залежно від магазину та кольору моделі.

Як зазначають оглядачі техніки, Sony WH-CH720N надзвичайно зручні та забезпечують покращене шумозаглушення. Шарнірна конструкція дозволяє навушникам акуратно складатися в кулю.

Sony WH-CH720N підтримують функції Bluetooth наступного покоління, такі як LC3, LE Audio та Auracast, а також 360 Reality Audio Upmix for Cinema, яка додає просторову обробку звуку Sony до будь-якого контенту, який ви дивитеся в стерео.

Універсальний повербанк

Експерти Wired називають Anker 25000 mAh 165W одним з найкращих повербанків на 2026 рік. В Україні його ціна становить приблизно 3 600 грн.

Anker 25000 mAh 165W Фото: Anker

Виробник позиціонує Anker 25000 mAh 165W як повербанк для ноутбуків. Ємності 25 000 мАг також має вистачити, щоб зарядити звичайний смартфон щонайменше три-чотири рази.

Експерти наголошують, що цей повербанк зберігає трохи більше енергії, ніж більшість моделей такого ж розміру. Він заряджається приблизно за дві години і може продовжувати заряджати пристрої, водночас заряджаючись від розетки.

Bluetooth-трекер

AirTag та Moto Tag Фото: NYT

Трекери можуть стати порятунком для тих, хто часто губить свої речі. Користувачам iPhone експерти Wirecutter радять обрати Apple AirTag другого покоління. В Україні вони коштують 1 250 – 1 800 грн.

Оскільки AirTag працює лише з технікою Apple, власникам телефонів Android варто звернути увагу на Motorola Moto Tag. Цей трекер має найдовший радіус виявлення серед усіх моделей, протестованих експертами. Його ціна в Україні становить 2 800 – 3 200 грн.

