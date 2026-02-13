Повербанк для ноутбука: експерти порадили компактну та потужну модель (фото)

Бренд Anker має в асортименті повербанк ємністю 25 000 мАг та потужністю 165 Вт, що достатньо для заряджання ноутбука під час відключень світла.

Повербанк Anker заряджається приблизно за дві години і може продовжувати заряджати пристрої, водночас заряджаючись від розетки. Про це пише Wired.

Як зазначають у виданні, цей повербанк зберігає трохи більше енергії, ніж більшість моделей такого ж фізичного розміру. Ємності 25 000 мАг має вистачити, щоб зарядити смартфон щонайменше три-чотири рази.

Повербанк Anker Фото: Скриншот

Однак ємність є не єдиною перевагою повербанка Anker. Пристрій може забезпечити солідну потужність 165 Вт, тож підходить не лише для смартфонів, а й для більшої техніки. Виробник позиціонує його як повербанк для ноутбуків.

Кожен роз'єм USB-C може забезпечити максимальну потужність 100 Вт. Окрім вбудованого порту USB-C, є порт USB-A для підтримки ширшого кола пристроїв та класичних кабелів. Загалом повербанк може служити джерелом живлення для чотирьох гаджетів одночасно.

Пристрій Anker також має два кабелі, готові до підключення безпосередньо до акумулятора: висувний кабель довжиною 70 см, зібраний всередині, та короткий кабель USB-C довжиною 30 см, який також може виконувати роль ручки для перенесення.

Оглядач порталу також відзначив гарні закруглені краї та зручний екран, який відображає різноманітну корисну інформацію. Окрім відображення швидкості заряджання, він також показує поточну температуру акумулятора та загальний стан.

Повербанк Anker Фото: Anker

Нагадаємо, Sharge розробила потужний повербанк Shargeek 300, здатний заряджати два ноутбука одночасно.

Фокус також повідомляв, що Aohi представила повербанк для ноутбука Future Starship Pro потужністю 310 Вт.