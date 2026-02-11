Заряджає два ноутбуки одночасно: представлено потужний повербанк на 24 000 мАг (фото)

Компанія Sharge розробила потужний повербанк Shargeek 300, який може стати додатковим джерелом живлення під час відключень електроенергії.

Повербанк Shargeek 300 здатен заряджати два ноутбуки, а також виконувати роль джерела світла. Про це пише The Verge.

Повідомляється, що Shargeek 300 отримав акумулятор місткістю 24 000 мАг. Він повністю заряджається за 75 хвилин за допомогою зарядного пристрою потужністю 140 Вт.

Загальна вихідна потужність повербанка становить 300 Вт. Ця потужність розподіляється між двома портами USB-C, портом USB-A та портом постійного струму бочкоподібного типу.

Shargeek 300

Обидва порти USB-C можуть видавати до 140 Вт, що дозволяє одночасно заряджати два енергоємні ноутбуки, поки третій гаджет споживає 20 Вт з порту USB-A. Вихідну потужність порту постійного струму можна регулювати від 25 Вт до 140 Вт.

Важливо

Найкращі повербанки для ноутбуків у 2026 році: 5 моделей на будь-який бюджет (фото)

Однією з преваг Shargeek 300 став легкий корпус з алюмінієвого сплаву, обгорнутий алюмінієвою оболонкою, яка допомагає розсіювати тепло. Відкрита внутрішня частина підсвічується RGB-світлодіодами, колір, яскравість та функції яких можна налаштувати на дисплеї.

Перші спонсори краудфандингової кампанії Sharge на Kickstarter можуть попередньо замовити Shargeek 300 за 149 доларів. Решта бажаючих зможуть купити повербанк у травні 2026 року за ціною близько 199 доларів.

Нагадаємо, INIU випустила компактний, але потужний повербанк BI-B64, який підходить для ноутбука.

Фокус також повідомляв, що новий повербанк Cuktech 15 Air швидко заряджає до трьох пристроїв одночасно.