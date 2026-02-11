Заряжает два ноутбука одновременно: представлен мощный повербанк на 24 000 мАч (фото)

Компания Sharge разработала мощный повербанк Shargeek 300, который может стать дополнительным источником питания во время отключений электроэнергии.

Повербанк Shargeek 300 способен заряжать два ноутбука, а также выполнять роль источника света. Об этом пишет The Verge.

Сообщается, что Shargeek 300 получил аккумулятор емкостью 24 000 мАч. Он полностью заряжается за 75 минут с помощью зарядного устройства мощностью 140 Вт.

Общая выходная мощность повербанка составляет 300 Вт. Эта мощность распределяется между двумя портами USB-C, портом USB-A и портом постоянного тока бочкообразного типа.

Шарджик 300

Оба порта USB-C могут выдавать до 140 Вт, что позволяет одновременно заряжать два энергоемких ноутбука, пока третий гаджет потребляет 20 Вт из порта USB-A. Выходную мощность порта постоянного тока можно регулировать от 25 Вт до 140 Вт.

Важно

Одним из преимуществ Shargeek 300 стал легкий корпус из алюминиевого сплава, обернутый алюминиевой оболочкой, которая помогает рассеивать тепло. Открытая внутренняя часть подсвечивается RGB-светодиодами, цвет, яркость и функции которых можно настроить на дисплее.

Первые спонсоры краудфандинговой кампании Sharge на Kickstarter могут предварительно заказать Shargeek 300 за 149 долларов. Остальные желающие смогут купить повербанк в мае 2026 года по цене около 199 долларов.

Напомним, INIU выпустила компактный, но мощный повербанк BI-B64, который подходит для ноутбука.

Фокус также сообщал, что новый повербанк Cuktech 15 Air быстро заряжает до трех устройств одновременно.