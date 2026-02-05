Зарядит ноутбук и смартфон во время блэкаутов: эксперты посоветовали мощный повербанк (фото)
Повербанк Cuktech 15 Air быстро заряжает до трех устройств с выходной мощностью 65 Вт и поддерживает входную мощность 100 Вт для быстрой подзарядки.
Cuktech 15 Air предназначен для пользователей, которым требуется дополнительное время работы гаджетов, таких как смартфоны и ноутбуки. Обзор повербанка сделали эксперты портала Notebookcheck.
Устройство поставляется с кабелем PD 3.1 6A USB-C, мягким чехлом, кратким руководством пользователя и брошюрой с нормативными требованиями. Вдоль верхнего края расположены три порта USB: один порт USB-A и два порта USB-C. Весит повербанк примерно на треть больше, чем топовый смартфон.
Cuktech 15 Air может выдавать максимальную мощность 65 Вт через все три порта, поэтому внешнее устройство может получать максимальные 65 Вт от порта USB-C 1 только тогда, когда другие порты не используются. В ходе тестирований он без проблем одновременно заряжал смартфоны, радиоприемники, наушники, аудиомикшеры, игрушки и игровые контроллеры.Важно
Повербанк получил кремний-углеродный литий-ионный аккумулятор емкостью 15 000 мАч. На небольшом экране отображается уровень заряда батареи в процентах, примерное время до полной зарядки или полной разрядки внешнего аккумулятора, а также отдельное потребление энергии для каждого из трех USB-портов.
"Cuktech 15 Air удобно быстро заряжает до трех устройств одновременно и хорошо сочетается с портативными игровыми устройствами и электроникой, но тем, кто ищет дополнительные функции, такие как магнитное крепление, придется искать в другом месте", — подытожили эксперты.
Напомним, компания INIU выпустила компактный, но мощный повербанк BI-B64, способный заряжать несколько гаджетов одновременно.
Фокус также сообщал, что Ugreen выпустила новый повербанк Nexode, способный одновременно питать до трех устройств.