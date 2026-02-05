Зарядит ноутбук и смартфон во время блэкаутов: эксперты посоветовали мощный повербанк (фото)

Повербанк Cuktech 15 Air быстро заряжает до трех устройств с выходной мощностью 65 Вт и поддерживает входную мощность 100 Вт для быстрой подзарядки.

Cuktech 15 Air предназначен для пользователей, которым требуется дополнительное время работы гаджетов, таких как смартфоны и ноутбуки. Обзор повербанка сделали эксперты портала Notebookcheck.

Устройство поставляется с кабелем PD 3.1 6A USB-C, мягким чехлом, кратким руководством пользователя и брошюрой с нормативными требованиями. Вдоль верхнего края расположены три порта USB: один порт USB-A и два порта USB-C. Весит повербанк примерно на треть больше, чем топовый смартфон.

Экран Cuktech 15 Air Фото: notebookcheck.com

Cuktech 15 Air может выдавать максимальную мощность 65 Вт через все три порта, поэтому внешнее устройство может получать максимальные 65 Вт от порта USB-C 1 только тогда, когда другие порты не используются. В ходе тестирований он без проблем одновременно заряжал смартфоны, радиоприемники, наушники, аудиомикшеры, игрушки и игровые контроллеры.

Повербанк получил кремний-углеродный литий-ионный аккумулятор емкостью 15 000 мАч. На небольшом экране отображается уровень заряда батареи в процентах, примерное время до полной зарядки или полной разрядки внешнего аккумулятора, а также отдельное потребление энергии для каждого из трех USB-портов.

"Cuktech 15 Air удобно быстро заряжает до трех устройств одновременно и хорошо сочетается с портативными игровыми устройствами и электроникой, но тем, кто ищет дополнительные функции, такие как магнитное крепление, придется искать в другом месте", — подытожили эксперты.

Cuktech 15 Air

