Зарядить ноутбук та смартфон під час блекаутів: експерти порадили потужний повербанк (фото)

Повербанк Cuktech 15 Air швидко заряджає до трьох пристроїв з вихідною потужністю 65 Вт та підтримує вхідну потужність 100 Вт для швидкої підзарядки.

Cuktech 15 Air призначений для користувачів, яким потрібен додатковий час роботи гаджетів, таких як смартфони та ноутбуки. Огляд повербанка зробили експерти порталу Notebookcheck.

Пристрій постачається з кабелем PD 3.1 6A USB-C, м’яким чохлом, коротким посібником користувача та брошурою з нормативними вимогами. Вздовж верхнього краю розташовані три порти USB: один порт USB-A та два порти USB-C. Важить повербанк приблизно на третину більше, ніж топовий смартфон.

Екран Cuktech 15 Air Фото: notebookcheck.com

Cuktech 15 Air може видавати максимальну потужність 65 Вт через усі три порти, тому зовнішній пристрій може отримувати максимальні 65 Вт від порту USB-C 1 лише тоді, коли інші порти не використовуються. В ході тестувань він без проблем одночасно заряджав смартфони, радіоприймачі, навушники, аудіомікшери, іграшки та ігрові контролери.

Повербанк отримав кремній-вуглецевий літій-іонний акумулятор ємністю 15 000 мАг. На невеликому екрані відображається рівень заряду батареї у відсотках, приблизний час до повної зарядки або повної розрядки зовнішнього акумулятора, а також окреме споживання енергії для кожного з трьох USB-портів.

"Cuktech 15 Air зручно швидко заряджає до трьох пристроїв одночасно та добре поєднується з портативними ігровими пристроями та електронікою, але тим, хто шукає додаткові функції, такі як магнітне кріплення, доведеться шукати деінде", — підсумували експерти.

Cuktech 15 Air

