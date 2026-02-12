Повербанк 20 000 мАг для ноутбуків: випущено 310-ватну модель усього за $70 (фото)

Компанія Aohi представила зовнішній акумулятор Future Starship Pro 310W. Новинка виділяється дуже вигідним співвідношенням ціни та потужності.

Як повідомляє Gizmochina, модель отримала АКБ ємністю 20 000 мАг (72 Вт-год) і може позмагатися з бюджетними зарядними станціями за продуктивністю.

Міць двох розеток в одному корпусі

Аксесуар оснащений конфігурацією портів 2C + 1A (два USB-C і один USB-A). Обидва порти USB-C здатні видавати по 140 Вт кожен, що дає змогу заряджати одночасно два вибагливих ноутбуки (наприклад, MacBook Pro 16). Порт USB-A обмежений потужністю 30 Вт. При одночасному використанні всіх трьох роз'ємів система "розумного розподілу" видає пікові 310 Вт (140 + 140 + 30 Вт).

Повербанк підтримує більшість сучасних протоколів швидкої зарядки, включно з PD, QC, PPS (до 100 Вт) і UFCS, що робить його сумісним практично з будь-якою технікою.

Повербанк Aohi Future Starship Pro здатний заряджати два ноутбуки одночасно Фото: gizmochina.com

Дизайн і швидкість заряджання

Зовні пристрій нагадує футуристичний гаджет: корпус виконаний у сріблясто-сірій гамі з чорними елементами. На лицьовій панелі розташований 1,14-дюймовий кольоровий TFT-дисплей, який у реальному часі відображає рівень заряду, потужність та інші параметри.

Габарити пристрою — 45,6 x 57,6 x 158 мм), вага — 630 грам. Усередині встановлено вісім літій-іонних осередків DMC ємністю 2500 мАг кожен. Виробник заявляє, що цього вистачить, щоб зарядити iPhone 16 понад 4 рази або iPad Pro 12.9 — майже півтора рази.

На окрему увагу заслуговує швидкість перезарядки самого акумулятора. Starship Pro підтримує вхідну потужність до 180 Вт, що дає змогу зарядити його з 0 до 100% всього за 60 хвилин. Це може бути зручним у разі частих відключень світла.

Наразі заявлено старт продажів у Китаї за ціною 499 юанів (приблизно 72 долари або 3100 гривень).

Раніше повідомлялося, що представлений потужний повербанк на 24 000 мАг. Компанія Sharge розробила потужний повербанк Shargeek 300, який може стати додатковим джерелом живлення під час відключень електроенергії.