Повербанк 20 000 мАч для ноутбуков: выпущена 310-ваттная модель всего за $70 (фото)

Компания Aohi представила внешний аккумулятор Future Starship Pro 310W. Новинка выделяется очень выгодным соотношением цены и мощности.

Как сообщает Gizmochina, модель получила АКБ емкостью 20 000 мАч (72 Вт·ч) и может потягаться с бюджетными зарядными станциями по производительности.

Мощь двух розеток в одном корпусе

Аксессуар оснащен конфигурацией портов 2C + 1A (два USB-C и один USB-A). Оба порта USB-C способны выдавать по 140 Вт каждый, что позволяет заряжать одновременно два требовательных ноутбука (например, MacBook Pro 16). Порт USB-A ограничен мощностью 30 Вт. При одновременном использовании всех трех разъемов система "умного распределения" выдает пиковые 310 Вт (140 + 140 + 30 Вт).

Повербанк поддерживает большинство современных протоколов быстрой зарядки, включая PD, QC, PPS (до 100 Вт) и UFCS, что делает его совместимым практически с любой техникой.

Повербанк Aohi Future Starship Pro способен заряжать два ноутбука одновременно Фото: gizmochina.com

Дизайн и скорость зарядки

Внешне устройство напоминает футуристический гаджет: корпус выполнен в серебристо-серой гамме с черными элементами. На лицевой панели расположен 1,14-дюймовый цветной TFT-дисплей, который в реальном времени отображает уровень заряда, мощность и другие параметры.

Габариты устройства — 45,6 x 57,6 x 158 мм), вес — 630 грамм. Внутри установлены восемь литий-ионных ячеек DMC емкостью 2500 мАч каждая. Производитель заявляет, что этого хватит, чтобы зарядить iPhone 16 более 4 раз или iPad Pro 12.9 — почти полтора раза.

Отдельного внимания заслуживает скорость перезарядки самого аккумулятора. Starship Pro поддерживает входную мощность до 180 Вт, что позволяет зарядить его с 0 до 100% всего за 60 минут. Это может быть удобным при частых отключениях света.

В настоящее время заявлен старт продаж в Китае по цене 499 юаней (примерно 72 доллара или 3100 гривен).

Ранее сообщалось, что представлен мощный повербанк на 24 000 мАч. Компания Sharge разработала мощный повербанк Shargeek 300, который может стать дополнительным источником питания во время отключений электроэнергии.