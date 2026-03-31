Новые наушники Samsung стали хитом продаж: что особенного в Galaxy Buds 4 (фото)

Новая серия беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 4 превысила отметку в 100 000 единиц во внутренних продажах чуть более чем через 15 дней после запуска.

Основным двигателем успешных продаж Samsung Galaxy Buds 4 стала модель высшего класса Galaxy Buds 4 Pro, пишет южнокорейское издание EtNews со ссылкой на свои источники.

По данным инсайдеров, именно на модель Galaxy Buds 4 Pro приходится примерно 90% от общего объема продаж. В отдельные дни ежедневные продажи превышали 7000 единиц.

Galaxy Buds 4

Причинами этого успеха называют улучшение производительности и усовершенствованные функции искусственного интеллекта (ИИ). Galaxy Buds 4 могут похвастаться самым высоким уровнем Hi-Fi звука и эргономичного дизайна в истории серии Buds.

Судя по отзывам, Galaxy Buds 4 Pro порадовали улучшенным воспроизведением басов и высоких частот благодаря применению безрамочного низкочастотного динамика и двухполосных динамиков. Пользователи также отметили, что наушники комфортны при длительном ношении.

Кроме того, аналитики утверждают, что на продажи Galaxy Buds 4 повлияло удобство управления. Наушники оснащены функцией "Жесты головой", которая позволяет отвечать на звонки или активировать Bixby, используя лишь движения головы. При подключении к смартфонам Galaxy пользователи также получают доступ к функциям Galaxy AI, таким как голосовые вызовы с помощью ИИ и перевод в режиме реального времени.

Напомним, авторитетный обозреватель Маркес Браунли после серии тестов пришел к выводу, что Galaxy Buds 4 Pro в некоторых аспектах превосходят новейшие AirPods от Apple.

