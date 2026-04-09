Альтернатива AirPods: новые ультрапремиальные наушники от Sony уже на подходе (фото)

Компания Sony вскоре выпустит новые высококачественные беспроводные наушники ColleXion, которые составят конкуренцию AirPods от Apple.

Последняя утечка информации указывает на то, что наушники Sony ColleXion будут поддерживать активное шумоподавление (ANC). Об этом написал информатор billbil-kun в своем блоге на X.

На обнародованном фото можно увидеть Sony ColleXion в черном цвете. По данным инсайдера, они также будут продаваться в белом варианте.

Фото: Sony

В более ранней публикации billbil-kun утверждает, что наушники Sony ColleXion выйдут 19 мая 2026 года в Европе и остальном мире. Он отметил, что стоить эта модель будет недешево — 629 евро (31 890 гривен).

"При такой цене это явно не простой преемник WH-1000XM6, цена которого составляла 449 евро. Все указывает на то, что это модель ограниченного выпуска или даже продукт, разработанный как коллекционный предмет, что и следует из названия", — предположил инсайдер.

Стоит учитывать, что цены в разных странах могут несколько отличаться.

Напомним, недавно Apple представила новые наушники AirPods Max 2 с обновленными алгоритмами шумоподавления и поддержкой передачи звука высокого качества (Lossless) по USB-C.

