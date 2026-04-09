Альтернатива AirPods: нові ультрапреміальні навушники від Sony вже на підході (фото)

Компанія Sony незабаром випустить нові високоякісні бездротові навушники ColleXion, які складуть конкуренцію AirPods від Apple.

Останній витік інформації вказує на те, що навушники Sony ColleXion підтримуватимуть активне шумозаглушення (ANC). Про це написав інформатор billbil-kun у своєму блозі на X.

На оприлюдненому фото можна побачити Sony ColleXion у чорному кольорі. За даними інсайдера, вони також будуть продаватися у білому варіанті.

Sony скоро випустить навушники ColleXion

У більш ранній публікації billbil-kun стверджує, що навушники Sony ColleXion вийдуть 19 травня 2026 року в Європі та решті світу. Він наголосив, що коштуватиме ця модель недешево — 629 євро (31 890 гривень).

"За такої ціни це явно не простий наступник WH-1000XM6, ціна якого становила 449 євро. Все вказує на те, що це модель обмеженого випуску або навіть продукт, розроблений як колекційний предмет, що й випливає з назви", — припустив інсайдер.

Варто враховувати, що ціни в різних країнах можуть дещо відрізнятися.

