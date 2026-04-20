Найкращі недорогі навушники 2026 року: модель за 35 доларів здивувала якістю (фото)

Навушники OneOdio Focus A1 Pro пропонують хороший звук, функцію шумозаглушення та тривалий час роботи від акумулятора за дуже доступною ціною.

В ході тестування OneOdio Focus A1 Pro вартістю 35 доларів (близько 1 545 грн) перевершили очікування, обійшовши конкурентів у своїй ціновій категорії. З огляду на це, оглядач порталу New Atlas Бронвін Томпсон назвав їх найкращими бюджетними навушниками у 2026 році.

Експерт розповів, що використовував OneOdio Focus A1 Pro протягом останніх восьми місяців. Весь цей час вони успішно справлялися з блокуванням криків дітей у літаках та зменшенням шуму міських вулиць, а також забезпечували непогану якість звуку.

Хоча більшість дешевих навушників часто мають не найкраще звучання, OneOdio Focus A1 Pro порадували чітким та яскравим відтворенням музики. Вони мають діапазон від 20 Гц до 20 кГц, що більш ніж достатньо для щоденного використання. За словами Томпсона, єдиними недоліком стала гучність, яку варто було б підвищити.

OneOdio Focus A1 Pro також пропонують активне шумозаглушення (ANC) з рівнем шуму 38 дБ. Експерт наголосив, що багато навушників з аналогічної ціною взагалі не оснащені цією функцією.

Ще однією перевагою OneOdio Focus A1 Pro є витривалий акумулятор, який потребує підзарядки приблизно раз в тиждень. Без ANC навушники витримують близько 70 годин автономної роботи, тоді як з увімкненим ANC — близько 50 годин, що теж солідний показник.

Томпсон зазначив, що OneOdio Focus A1 Pro легко підключаються до інших пристроїв, таких як телефони, ноутбуки та проектори. Окрім того, ці навушники можна одночасно підключити до двох пристроїв.

Попри низку переваг, експерт помітив деякі компроміси, на які OneOdio пішла задля зниження ціни. Наприклад, навушники не мають супутнього застосунка для налаштувань, а ANC з рівнем шуму 38 дБ є достатнім, але не таким ефективним, як у дорожчих моделей OneOdio.

