Недорогі навушники з шумопоглинанням: розкрито деталі про новинку Xiaomi (фото)

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала нову пару бездротових навушників Redmi Buds 8, розкривши деякі характеристики.

Нові навушники Redmi Buds 8 будуть випущені 21 квітня 2026 року. Про це суббренд Xiaomi повідомив у своєму блозі на Weibo.

Redmi Buds 8

Redmi Buds 8 позиціонуються як доступні бездротові навушники з підтримкою широкосмугового шумозаглушення 50 дБ. Навушники оснащені 11-нм динамічними драйверами та обіцяють комфорт при тривалому носінні.

Важливо

Як зазначає Notebookcheck, раніше Xiaomi підтвердила, що Redmi Buds 8 матимуть функцію відстеження та пошуку, подібну до Find My в Apple AirPods. Це буде корисним оновленням, особливо з огляду на, ймовірно, доступну ціну Redmi Buds 8.

Окрім того, Xiaomi натякнула, що нові навушники підтримуватимуть Bluetooth 5.4 та будуть доступні у трьох кольорах. Ціна Redmi Buds 8 поки не розголошується, але очікується, що компанія розкриє її найближчим часом.

Відео дня

