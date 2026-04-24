Бюджетна альтернатива AirPods з флагманськими функціями: які навушники радять експерти (фото)

Компанія Soundcore випустила нові навушники Space 2, які пропонують низку преміальних опцій за середньою ціною.

Враженнями від нових навушників Soundcore Space 2 поділилася оглядачка гаджетів Ерін Бешфорд у своїй статті для Tom's Guide

Дизайн та зручність

Soundcore Space 2 — це досить легкі та комфортні навушники. Бешфорд відзначила м’які амбушури та зручну дужку, яка зовсім не тисне на голову. Експертка радить Soundcore Space 2 для тривалого прослуховування навіть людям з чутливою головою.

Навушники також мають функцію виявлення зносу, яку потрібно відкалібрувати в додатку Soundcore.

Керування та підключення

Вся навігація в Soundcore Space 2 здійснюється за допомогою кнопок. Багатофункціональна кнопка керує розумним помічником, відповіддю на дзвінки тощо. Для активного шумозаглушення (ANC) є окрема кнопка, що унеможливлює ситуацію, коли замість регуляції гучності випадково перемикаються режими ANC.

Soundcore Space 2 використовують найновішу версію Bluetooth 6.1, що є рідкістю для бюджетних моделей. Для порівняння, місяцем раніше флагманські Apple AirPods Max 2 за 549 доларів вийшли зі значно старішою версією 5.3.

Звук та шумозаглушення

Щоб перевірити якість звуку, Бешфорд слухала різноманітні жанри музики як на своєму iPhone 16 Pro, так і за допомогою LDAC на Samsung Galaxy S25+. Загалом Soundcore Space 2 забезпечили насичений звуковий ландшафт з особливим акцентом на вокалі. З LDAC навушники звучать краще, тож користувачі Android мають тут перевагу.

Soundcore Space 2 також отримали три режими ANC: "Увімкнено", "Вимкнено" та "Прозорість". За словами експертки, при використанні ANC вона все ще чула високочастотні офісні звуки поверх музики, такі як клацання клавіатури та клацання миші, однак я не чула кондиціонера. Під час прогулянок навушники добре ізолювали шум транспорту, дозволяючи повністю зосередитись на музиці.

За даними Soundcore, Space 2 мають три мікрофони на базі штучного інтелекту. Під час тестового телефонного дзвінка навушники показали непогану якість звуку без сторонніх шумів, але співрозмовник авторки зауважив, що її голос був трохи нечітким в кінці слів.

Застосунок та акумулятор

Застосунок Soundcore отримав кілька нових функцій. Особливої уваги тут заслуговує живий переклад, яким можуть похвалитися AirPods Pro 3 2025 року, Samsung Galaxy Buds 4 Pro 2026 року та AirPods Max 2 2026 року. Також повернувся персоналізований еквалайзер HearID та з’явилася функція білого шуму.

Що стосується акумулятора, ці відносно бюджетні навушники можуть похвалитися 70 годинами відтворення з вимкненим ANC та 50 годинами з увімкненим ANC. Після прослуховування музики впродовж 8 годин з різними додатковими функціями заряд батареї впав лише до 70%.

Висновки

На думку Бешфорд, навушники Soundcore, Space 2 відчуваються набагато дорожчими, ніж вони є насправді. Живий переклад, вражаюча якість звуку LDAC та амбушури з піни з ефектом пам’яті роблять їх чудовою альтернативою преміальним моделям.

Ціна Soundcore Space 2 в Україні — 8 999 грн.

