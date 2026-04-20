Дешевша альтернатива AirPods: експерт порадив навушники з хорошим звуком та ANC (фото)

Компанія Honor випустила бюджетні навушники Honor Earbuds 4 з підтримкою активного шумозаглушення (ANC) та іншими преміальними характеристиками.

Honor Earbuds 4 пропонують гібридне шумопоглинання з трьома мікрофонами, 9 годин автономної роботи та кілька інтелектуальних функцій. Враженнями від користуваннями цими навушниками поділився експерт порталу PhoneArena.

Дизайн Honor Earbuds 4

Honor Earbuds 4 Фото: PhoneArena

При ціні 69,99 доларів (близько 3 100 грн) навушники Honor Earbuds 4 виглядають досить преміально. Загальний дизайн дуже схожий на форму AirPods Pro, але цей дизайнерський підхід використовують багато брендів, включно з Samsung.

Honor Earbuds 4 доступні у чорному та білому кольорах. Чохол має велику глянсову кришку та матові елементи корпусу. На передній панелі можна помітити великий світлодіод, який показує стан заряду та підключення. Знизу є порт USB-C та кнопка скидання/з’єднання.

У комплекті є три різні розміри насадок. Експерт зауважив, що Honor Earbuds 4 міцно тримаються у вухах, тоді як AirPods легко злітають під час руху. Ще одним приємним бонусом стане клас захисту від вологи IP54.

Звук та ANC Honor Earbuds 4

Honor Earbuds 4 оснащені деякими складними аудіотехнологіями, не притаманними більшості бюджетних моделей. Щоб повною мірою скористатися всіма функціями, потрібно встановити супутній застосунок — Honor AI Life.

В ході тестування Honor Earbuds 4 продемонстрували чудове звучання на рівні з деякими дорожчими навушниками. Найкраща якість звуку досягається з ANC в режимі Ultra. Також є чотири налаштування еквалайзера: Classic, Rich Bass, Treble Boost та Voice Enhancement.

Гібридне шумозаглушення з трьома мікрофонами обіцяє зменшити небажані шуми до 50 дБ. На думку експерта, це стало можливим завдяки дизайну, що дозволяє досить щільно розмістити навушники у вухах. Є три рівня ANC: Cozy, Moderate та Ultra.

Акумулятор Honor Earbuds 4

Honor стверджує, що нові навушники можуть працювати 9 годин на одному заряді. Тести показали, що для цього потрібно вимкнути ANC та слухати музику на низькій гучності. З усіма увімкненими функціями Earbuds 4 можуть протриматися до 6 годин.

У виданні також відзначили швидке заряджання Honor Earbuds 4. Кейс повністю заряджає навушники приблизно за півгодини. Повного заряду кейсу вистачає приблизно на 4-5 зарядів навушників.

Чи варто купувати Honor Earbuds 4

Протестувавши Honor Earbuds 4, експерт дійшов висновку, що ці навушники можуть бути дешевшою альтернативою AirPods або останнім моделям Samsung Galaxy Buds. Вони пропонують чудовий дизайн, ANC та хороше звучання.

Переваги Honor Earbuds 4:

висока якість звуку;

ANC з шумопоглинанням до 50 дБ;

сенсорне керування;

доступна ціна;

IP54.

Недоліки Honor Earbuds 4:

немає бездротової зарядки;

дизайн дещо наслідує AirPods;

немає налаштовуваного еквалайзера.

