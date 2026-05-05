Дешевший конкурент AirPods та Sony: експертка порадила навушники з якісним звуком (фото)
Нові навушники JBL Live 780NC пропонують преміальні функції за нижчою ціною, ніж флагманські моделі від Apple, Sony та Bose.
JBL Live 780NC підійдуть для тих, хто шукає відносно доступні навушники з чудовим звуком, надійним часом автономної роботи та корисним фунціоналом. Першими враженнями від Live 780NC поділилась оглядачка техніки Джада Джонс у своєму огляді для ZDNET.
Звук
JBL Live 780NC підтримують аудіо високої роздільної здатності через дротове з’єднання, високоякісне бездротове потокове аудіо через LDAC та енергоефективне потокове аудіо через LC3.Важливо
Джонс відзначила загалом приємний звуковий профіль та доволі широку звукову сцену. За її словами, Live 780NC пропонують краще стереозображення, ніж середньочастотні навушники Bose QuietComfort, і краще підходять для треків з менш насиченими басами, ніж Sony Ult Wear.
Live 780NC також пропонують безліч програмних та аудіофункцій, включаючи регульоване адаптивне шумозаглушення, кілька режимів просторового звуку, JBL Personi-Fi 3.0 для персоналізованого звуку, виявлення зносу, Bluetooth Multipoint та TalkThru для розмов в навушниках.
Шумозаглушення
Навушники Live 780NC можуть похвалитися кращим шумозаглушенням, ніж їхній попередник. Цього вдалося досягнути завдяки більшій кількості мікрофонів та покращеним алгоритмам.
Експертка наголосила, що Live 780NC не можуть конкурувати з Apple, Sony чи Bose у здатності ізолювати небажані звуки. В офісному середовищі навушники пропускали клацання клавіатури та інший шум, тож вони підійдуть лише для користувачів, для яких шумозаглушення не є пріоритетною функцією.
Технологія Auracast
Підтримка Auracast є однією з найцікавіших особливостей Live 780NC. Ця опція дозволяє одному смартфону чи телевізору передавати аудіо на необмежену кількість сумісних навушників.
В ході тестування Джонс легко підключила Live 780NC до свого iPhone 17 та приєдналась до трансляції Auracast зі смартфона Pixel 9 Pro, що знаходився поруч та був підключений до навушників Sony WH-1000XM6.
Висновки
На думку експертки, JBL Live 780NC — це надійні навушники середнього класу, які охоплюють всі основні функції преміальних моделей. Для користувачів, у яких приоритетами є підвищений комфорт і шумопоглинання, Bose та Sony можуть бути кращим варіантом. Ти не менш, JBL Live 780NC пропонують чудовий звук, конкурентну ціну та підтримку Auracast.
- Ціна JBL Live 780NC в Україні — від 5999 грн.
