Гідна альтернатива AirPods за нижчою ціною: вийшли нові навушники Moto Buds 2 Plus (фото)

Компанія Motorola офіційно випустила навушники Moto Buds 2 Plus з найсучаснішою звуковою технологією Bose та активним шумопоглинанням (ANC).

За своїми характеристиками Moto Buds 2 Plus можуть скласти конкуренцію AirPods Pro 3 та Galaxy Buds 4 Pro. Деталі про нові навушники Motorola розкрила в пресрелізі.

Moto Buds 2 Plus є наступниками оригінальних Moto Buds Plus, однак коштують на 50 доларів дешевше. Вони пропонують звук від Bose, динамічне активне шумопоглинання (ANC) з шістьма мікрофонами, тривалий час автономної роботи та інтелектуальні аудіофункції.

Moto Buds 2 Plus Фото: Motorola

Нові навушники оснащені 11-міліметровими драйверами для насичених басів та збалансованими динаміками Knowles для чіткості та точності. У супутньому застосунку Moto Buds можна активувати CrystalTalk AI, який використовує розширене шумозаглушення за допомогою ШІ для чіткішого звучання голосу в гучних умовах.

Відео дня

Важливо

Що стосується акумулятора, Moto Buds 2 Plus обіцяють до 9 годин відтворення на одному заряді та 40 годин загального часу роботи від акумулятора, включаючи кейс.

Навушники підтримують подвійне підключення, а також функцію Audio Share, яка дозволяє підключати дві пари Moto Buds 2 Plus до одного телефону. Також є функція, яка автоматично призупиняє відтворення контенту, коли користувач виймає один навушник.

Стартова ціна Moto Buds 2 Plus — 149,99 доларів.

