Достойная альтернатива AirPods по более низкой цене: вышли новые наушники Moto Buds 2 Plus (фото)

Компания Motorola официально выпустила наушники Moto Buds 2 Plus с самой современной звуковой технологией Bose и активным шумоподавлением (ANC).

По своим характеристикам Moto Buds 2 Plus могут составить конкуренцию AirPods Pro 3 и Galaxy Buds 4 Pro. Детали о новых наушниках Motorola раскрыла в пресс-релизе.

Moto Buds 2 Plus являются преемниками оригинальных Moto Buds Plus, однако стоят на 50 долларов дешевле. Они предлагают звук от Bose, динамическое активное шумоподавление (ANC) с шестью микрофонами, длительное время автономной работы и интеллектуальные аудиофункции.

Moto Buds 2 Plus Фото: Motorola

Новые наушники оснащены 11-миллиметровыми драйверами для насыщенных басов и сбалансированными динамиками Knowles для четкости и точности. В сопутствующем приложении Moto Buds можно активировать CrystalTalk AI, который использует расширенное шумоподавление с помощью ИИ для более четкого звучания голоса в громких условиях.

Відео дня

Важно

Что касается аккумулятора, Moto Buds 2 Plus обещают до 9 часов воспроизведения на одном заряде и 40 часов общего времени работы от аккумулятора, включая кейс.

Наушники поддерживают двойное подключение, а также функцию Audio Share, которая позволяет подключать две пары Moto Buds 2 Plus к одному телефону. Также есть функция, которая автоматически приостанавливает воспроизведение контента, когда пользователь вынимает один наушник.

Стартовая цена Moto Buds 2 Plus — 149,99 долларов.

