Отличная альтернатива AirPods: новые наушники Samsung испытали в реальной жизни (фото)

Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro предлагают превосходный звук и активное шумоподавление (ANC), что делает их серьезным конкурентом для Apple AirPods 4.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro получили существенные улучшения по сравнению с моделью предыдущего поколения. Результатами тестирования новых наушников поделился эксперт портала GSMArena.

Дизайн

Наушники Galaxy Buds 4 Pro доступны в черном, белом и розово-золотом цветах. По форме они гораздо лучше подходят рядовому пользователю, чем Galaxy Buds3 Pro в частности благодаря ножкам с плоскими боками.

Galaxy Buds 3 Pro и Galaxy Buds 4 Pro Фото: gsmarena.com

Зарядный кейс Galaxy Buds 4 Pro стал намного удобнее для ношения в кармане, а также вернулся к плоскому дизайну предыдущих поколений, что облегчает извлечение наушников из корпуса и значительно облегчает их установку обратно. Одна из его характерных особенностей — прозрачная верхняя часть.

Чехол имеет крошечный светодиодный индикатор, который показывает состояние заряда, и кнопку для активации режима сопряжения. На задней панели расположен порт USB-C, а снизу — катушка Qi для зарядки. Хотя наушники имеют класс защиты IP57, чехол не является водонепроницаемым.

Управление и комфорт

Тестирование Galaxy Buds 4 Pro Фото: gsmarena.com

На Galaxy Buds4 Pro предусмотрено управление с помощью прикосновений. Например, одно сведение пальцев выполняет воспроизведение/паузу, а проведение пальцами вверх и вниз соответственно регулирует громкость. Небольшое углубление помогает на ощупь найти сенсорную зону.

По словам эксперта, наушники достаточно удобны для длительного ношения. Они надежно сидят, не создавая чрезмерной нагрузки на уши.

Качество звука

Galaxy Buds4 Pro имеют двухполосные динамики: низкочастотный динамик в сочетании с высокочастотным динамиком. Низкочастотный динамик на 20% больше, чем у предыдущего поколения.

Эксперт отметил, что в реальной жизни эта разница действительно ощутима. Наушники усиливают басы над плоским звуковым профилем, а также поднимают высокие частоты, что приводит к сбалансированному звуку.

Для тех, кого не устраивают настройки по умолчанию, доступен 9-полосный эквалайзер, а также 6 пресетов.

Что касается качества звонков, Galaxy Buds 4 Pro поддерживают технологию Super Wide Band Speech. Она передает звук голосовых звонков с полосой пропускания 16 кГц. Однако, чтобы эта функция была активирована, нужен совместимый телефон Samsung Galaxy серии S или Z.

Шумоподавление

Galaxy Buds4 Pro Фото: gsmarena.com

Galaxy Buds 4 Pro поддерживают активное шумоподавление (ANC), которым можно управлять через сами наушники или с помощью приложения. В общем доступно 5 режимов. При максимальном ANC наушники хорошо изолируют громкие разговоры вблизи и неплохо справляются с приглушением шума шин и двигателя транспорта.

Также есть функция, которая автоматически включает режим Ambient, когда обнаруживает человеческий голос или сирены. Она также может включать режим Ambient во время голосовых звонков, что позволяет слышать звук собственного голоса во время разговора.

Аккумулятор

Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 61 мАч, тогда как кейс оснащен батареей на 530 мАч. По данным Samsung, Galaxy Buds4 Pro могут воспроизводить аудио до 6 часов непрерывно с включенным ANC.

В ходе тестирования с включенным на максимуме шумоподавлением заряд наушников действительно упал ниже 10% за 6 часов. С выключенным шумоподавлением Galaxy Buds4 Pro выдержали 8,5 часов прослушивания музыки, прежде чем заряд наушников упал ниже 10%. Во время каждой подзарядки кейс терял около 40% заряда.

Заключение

Эксперт отметил, что Galaxy Buds 4 Pro идеально подойдут владельцам новых моделей смартфонов Samsung Galaxy. В то же время эти наушники обеспечивают хорошее шумоподавление с телефонами любого бренда, а также высокое качество звука, если устройство поддерживает кодеки LC3.

Цена Samsung Galaxy Buds 4 Pro в Украине — от 9 360 до 13 924 грн.

