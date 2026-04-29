Чудова альтернатива AirPods: нові навушники Samsung випробували у реальному житті (фото)

Навушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro пропонують чудовий звук та активне шумозаглушення (ANC), що робить їх серйозним конкурентом для Apple AirPods 4.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro отримали суттєві покращення, порівняно з моделлю попереднього покоління. Результатами тестування нових навушників поділився експерт порталу GSMArena.

Дизайн

Навушники Galaxy Buds 4 Pro доступні в чорному, білому та рожево-золотому кольорах. За формою вони набагато краще підходять пересічному користувачеві, ніж Galaxy Buds3 Pro зокрема завдяки ніжкам з плоскими боками.

Galaxy Buds 3 Pro та Galaxy Buds 4 Pro Фото: gsmarena.com

Зарядний кейс Galaxy Buds 4 Pro став набагато зручнішим для носіння в кишені, а також повернувся до плоского дизайну попередніх поколінь, що полегшує виймання навушників з корпусу та значно полегшує їх встановлення назад. Одна з його характерних особливістей — прозора верхня частина.

Чохол має крихітний світлодіодний індикатор, який показує стан заряду, і кнопку для активації режиму сполучення. На задній панелі розташований порт USB-C, а знизу — котушка Qi для заряджання. Хоча навушники мають клас захисту IP57, чохол не є водонепроникним.

Керування та комфорт

Тестування Galaxy Buds 4 Pro Фото: gsmarena.com

На Galaxy Buds4 Pro передбачено керування за допомогою дотиків. Наприклад, одне зведення пальців виконує відтворення/паузу, а проведення пальцями вгору та вниз відповідно регулює гучність. Невелике заглиблення допомагає на дотик знайти сенсорну зону.

За словами експерта, навушники досить зручні для тривалого носіння. Вони надійно сидять, не створюючи надмірного навантаження на вуха.

Якість звуку

Galaxy Buds4 Pro мають двосмугові динаміки: низькочастотний динамік у поєднанні з високочастотним динаміком. Низькочастотний динамік на 20% більший, ніж у попереднього покоління.

Експерт зауважив, що у реальному житті ця різниця справді відчутна. Навушники підсилюють баси над плоским звуковим профілем, а також піднімають високі частоти, що призводить до збалансованого звуку.

Для тих, кого не влаштовують налаштування за замовчуванням, доступний 9-смуговий еквалайзер, а також 6 пресетів.

Що стосується якості дзвінків, Galaxy Buds 4 Pro підтримують технологію Super Wide Band Speech. Вона передає звук голосових дзвінків зі смугою пропускання 16 кГц. Однак, щоб ця функція була активована, потрібен сумісний телефон Samsung Galaxy серії S або Z.

Шумозаглушення

Galaxy Buds4 Pro Фото: gsmarena.com

Galaxy Buds 4 Pro підтримують активне шумозаглушення (ANC), яким можна керувати через самі навушники або за допомогою застосунку. Загалом доступно 5 режимів. При максимальному ANC навушники добре ізолюють гучні розмови поблизу та непогано справляються з приглушенням шуму шин та двигуна транспорту.

Також є функція, яка автоматично вмикає режим Ambient, коли виявляє людський голос або сирени. Вона також може вмикати режим Ambient під час голосових дзвінків, що дозволяє чути звук власного голосу під час розмови.

Акумулятор

Кожен навушник має акумулятор ємністю 61 мАг, тоді як кейс оснащений батареєю на 530 мАг. За даними Samsung, Galaxy Buds4 Pro можуть відтворювати аудіо до 6 годин безперервно з увімкненим ANC.

В ході тестування з увімкненим на максимумі шумозаглушенням заряд навушників справді впав нижче 10% за 6 годин. З вимкненим шумозаглушенням Galaxy Buds4 Pro витримали 8,5 годин прослуховування музики, перш ніж заряд навушників впав нижче 10%. Під час кожної підзарядки кейс втрачав близько 40% заряду.

Висновок

Експерт зазначив, що Galaxy Buds 4 Pro ідеально підійдуть власникам нових моделей смартфонів Samsung Galaxy. Водночас ці навушники забезпечують хороше шумозаглушення з телефонами будь-якого бренду, а також високу якість звуку, якщо пристрій підтримує кодеки LC3.

Ціна Samsung Galaxy Buds 4 Pro в Україні — від 9 360 до 13 924 грн.

