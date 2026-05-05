Более дешевый конкурент AirPods и Sony: эксперт посоветовала наушники с качественным звуком (фото)
Новые наушники JBL Live 780NC предлагают премиальные функции по более низкой цене, чем флагманские модели от Apple, Sony и Bose.
JBL Live 780NC подойдут для тех, кто ищет относительно доступные наушники с отличным звуком, надежным временем автономной работы и полезным фунционалом. Первыми впечатлениями от Live 780NC поделилась обозревательница техники Джада Джонс в своем обзоре для ZDNET.
Звук
JBL Live 780NC поддерживают аудио высокого разрешения через проводное соединение, высококачественное беспроводное потоковое аудио через LDAC и энергоэффективное потоковое аудио через LC3.Важно
Джонс отметила в целом приятный звуковой профиль и довольно широкую звуковую сцену. По ее словам, Live 780NC предлагают лучшее стереоизображение, чем среднечастотные наушники Bose QuietComfort, и лучше подходят для треков с менее насыщенными басами, чем Sony Ult Wear.
Live 780NC также предлагают множество программных и аудиофункций, включая регулируемое адаптивное шумоподавление, несколько режимов пространственного звука, JBL Personi-Fi 3.0 для персонализированного звука, обнаружение износа, Bluetooth Multipoint и TalkThru для разговоров в наушниках.
Шумоподавление
Наушники Live 780NC могут похвастаться лучшим шумоподавлением, чем их предшественник. Этого удалось достичь благодаря большему количеству микрофонов и улучшенным алгоритмам.
Эксперт отметила, что Live 780NC не могут конкурировать с Apple, Sony или Bose в способности изолировать нежелательные звуки. В офисной среде наушники пропускали щелчки клавиатуры и другой шум, поэтому они подойдут только для пользователей, для которых шумоподавление не является приоритетной функцией.
Технология Auracast
Поддержка Auracast является одной из самых интересных особенностей Live 780NC. Эта опция позволяет одному смартфону или телевизору передавать аудио на неограниченное количество совместимых наушников.
В ходе тестирования Джонс легко подключила Live 780NC к своему iPhone 17 и присоединилась к трансляции Auracast со смартфона Pixel 9 Pro, который находился рядом и был подключен к наушникам Sony WH-1000XM6.
Выводы
По мнению эксперта, JBL Live 780NC — это надежные наушники среднего класса, которые охватывают все основные функции премиальных моделей. Для пользователей, у которых приоритетами являются повышенный комфорт и шумоподавление, Bose и Sony могут быть лучшим вариантом. Тем не менее, JBL Live 780NC предлагают отличный звук, конкурентную цену и поддержку Auracast.
- Цена JBL Live 780NC в Украине — от 5999 грн.
Напомним, OnePlus выпустила беспроводные наушники Nord Buds 4 Pro, которые стали самой премиальной моделью в бюджетной линейке бренда.
Фокус также сообщал, что Motorola официально выпустила наушники Moto Buds 2 Plus со звуковой технологией Bose и активным шумоподавлением.