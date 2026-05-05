Более дешевый конкурент AirPods и Sony: эксперт посоветовала наушники с качественным звуком (фото)

Новые наушники JBL Live 780NC предлагают премиальные функции по более низкой цене, чем флагманские модели от Apple, Sony и Bose.

JBL Live 780NC подойдут для тех, кто ищет относительно доступные наушники с отличным звуком, надежным временем автономной работы и полезным фунционалом. Первыми впечатлениями от Live 780NC поделилась обозревательница техники Джада Джонс в своем обзоре для ZDNET.

Звук

JBL Live 780NC Фото: zdnet.com

JBL Live 780NC поддерживают аудио высокого разрешения через проводное соединение, высококачественное беспроводное потоковое аудио через LDAC и энергоэффективное потоковое аудио через LC3.

Джонс отметила в целом приятный звуковой профиль и довольно широкую звуковую сцену. По ее словам, Live 780NC предлагают лучшее стереоизображение, чем среднечастотные наушники Bose QuietComfort, и лучше подходят для треков с менее насыщенными басами, чем Sony Ult Wear.

Live 780NC также предлагают множество программных и аудиофункций, включая регулируемое адаптивное шумоподавление, несколько режимов пространственного звука, JBL Personi-Fi 3.0 для персонализированного звука, обнаружение износа, Bluetooth Multipoint и TalkThru для разговоров в наушниках.

Шумоподавление

Наушники Live 780NC могут похвастаться лучшим шумоподавлением, чем их предшественник. Этого удалось достичь благодаря большему количеству микрофонов и улучшенным алгоритмам.

Эксперт отметила, что Live 780NC не могут конкурировать с Apple, Sony или Bose в способности изолировать нежелательные звуки. В офисной среде наушники пропускали щелчки клавиатуры и другой шум, поэтому они подойдут только для пользователей, для которых шумоподавление не является приоритетной функцией.

Технология Auracast

JBL Live 780NC Фото: zdnet.com

Поддержка Auracast является одной из самых интересных особенностей Live 780NC. Эта опция позволяет одному смартфону или телевизору передавать аудио на неограниченное количество совместимых наушников.

В ходе тестирования Джонс легко подключила Live 780NC к своему iPhone 17 и присоединилась к трансляции Auracast со смартфона Pixel 9 Pro, который находился рядом и был подключен к наушникам Sony WH-1000XM6.

Выводы

По мнению эксперта, JBL Live 780NC — это надежные наушники среднего класса, которые охватывают все основные функции премиальных моделей. Для пользователей, у которых приоритетами являются повышенный комфорт и шумоподавление, Bose и Sony могут быть лучшим вариантом. Тем не менее, JBL Live 780NC предлагают отличный звук, конкурентную цену и поддержку Auracast.

Цена JBL Live 780NC в Украине — от 5999 грн.

