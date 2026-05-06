Лучшие наушники 2026 года: топ 5 моделей по результатам тестирования (фото)

Сегодня есть много наушников с премиальными характеристиками, однако не все они демонстрируют одинаково хорошие результаты во время тестов.

Эксперты портала ZDNET испытали ряд наушников от Apple, Sony, Bose и Shokz, назвав 5 лучших моделей в 2026 году.

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 Фото: zdnet.com

Apple выпустила AirPods Pro 3 с несколькими обновлениями по сравнению с предыдущим поколением, включая монитор сердечного ритма, класс прочности IP57, сверхширокополосный чип U2, новую акустическую структуру и улучшенные микрофоны. В целом это высококачественные наушники с отличным звуком и шумоподавлением.

Авторы обзора советуют AirPods Pro 3 прежде всего пользователям iOS, ведь они прекрасно впишутся в экосистему Apple. Благодаря чипу Apple H2 владельцы этих наушников могут воспользоваться преимуществами интеллектуальных функций, включая взаимодействие с Siri, осознание разговоров, персонализированный пространственный звук, адаптивный звук и живой перевод.

Відео дня

Технические характеристики Apple AirPods Pro 3:

время работы от батареи — 8 часов (до 24 с зарядным кейсом);

кодеки Bluetooth — SBC; AAC;

шумоподавление — да;

класс прочности — IP57 (защита от пыли и воды);

цена AirPods Pro 3 в Украине — 10 999 грн.

Sony WF-1000XM6

Sony WF-1000XM6 Фото: zdnet.com

По словам эксперта, Sony WF-1000XM6 предоставляют больше возможностей для настройки звука, чем конкуренты. Наушники поддерживают LDAC для потоковой передачи в высоком разрешении через Bluetooth и кодек LC3 для доступа к радио LE Audio и Auracast через Bluetooth.

Sony также предлагает подробный эквалайзер в приложении Sony Sound Connect. Среди других интеллектуальных функций — жесты головой, Speak-to-Chat, Gemini Live и многоточечное подключение Bluetooth. Учитывая это, Sony WF-1000XM6 идеально подойдут для опытных пользователей, которые хотят расширенного контроля над своими наушниками.

Технические характеристики Sony WF-1000XM6:

время работы от батареи — 8 часов (до 24 часов с зарядным футляром);

кодеки Bluetooth — SBC; AAC; LDAC; LC3;

шумоподавление — да;

класс устойчивости — IPX4 (водонепроницаемость);

цена Sony WF-1000XM6 в Украине — от 14 599 грн.

QuietComfort Ultra Earbuds 2

Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 Фото: zdnet.com

Премиальные наушники QuietComfort Ultra Earbuds 2 от Bose подойдут людям, которые ценят шумоподавление и комфорт превыше всего. Bose улучшила алгоритмы шумоподавления на основе искусственного интеллекта, что привело к более надежному адаптивному шумоподавлению и улучшенной четкости голоса во время телефонных звонков, чем у конкурентов от Sony и Apple.

QuietComfort Ultra Earbuds 2 также получили новый режим Cinema Mode, который улучшает звук, создавая пространственный звуковой ландшафт, идеальный для просмотра телевидения и фильмов. В целом эти наушники обещают надежный и простой опыт пользования.

Технические характеристики Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2:

время работы от батареи — 6 часов (до 24 часов с зарядным футляром);

кодеки Bluetooth — SBC; AAC; AptX Lossless;

шумоподавление — да;

класс устойчивости — IPX4 (защита от влаги);

цена QuietComfort Ultra Earbuds 2 в Украине — 11 599 грн.

Shokz OpenFit 2

Shokz OpenFit 2 Фото: zdnet.com

Shokz OpenFit 2 получили самую высокую оценку среди всех протестированных наушников открытого типа. Они хорошо подходят как для повседневного использования, так и для активного образа жизни.

OpenFit 2 поддерживают Dolby Audio для улучшенной четкости и запатентованные аудиотехнологии Shokz для минимизации утечки звука. Эксперты также отметили стильный дизайн с силиконовыми акцентами для комфорта. Однако стоит учитывать, что эта модель будет неудобной для тех, кто носит очки.

Технические характеристики Shokz OpenFit 2:

время работы от батареи — 11 часов (до 48 с зарядным футляром):

кодеки Bluetooth — SBC; AAC;

шумоподавление — нет;

класс прочности — IP55 (защита от пыли; водонепроницаемость);

цена Shokz OpenFit 2 в Украине — от 9 000 грн.

Beats Powerbeats Pro 2

Beats Powerbeats Pro 2 Фото: zdnet.com

Наушники Powerbeats Pro 2, выпущенные дочерней компанией Apple, созданы для работы как с устройствами Android, так и с устройствами Apple, что делает их отличным выбором для людей со смешанной экосистемой устройств.

Важно

Лучшие наушники с шумоподавлением в 2026 году: топ 7 моделей на разный бюджет (фото)

Powerbeats Pro 2 работают на аудиочипе Apple H2, который позволяет получить доступ к некоторым интеллектуальным функциям iOS, включая взаимодействие с Siri, Find My и автоматическое переключение устройств. Они также лучше всего подходят для людей, которые хотят иметь внутриушной метод отслеживания сердечного ритма во время тренировок.

Технические характеристики Beats Powerbeats Pro 2:

время работы от батареи — 10 часов (до 45 с зарядным футляром);

кодеки Bluetooth — SBC; AAC;

шумоподавление — да;

класс устойчивости — IPX4 (водонепроницаемость).

цена Powerbeats Pro 2 в Украине — около 11 699 грн.

Напомним, новые наушники JBL Live 780NC предлагают премиальные функции по более низкой цене, чем флагманские модели от Apple, Sony и Bose.

Фокус также сообщал, что OnePlus выпустила наушники Nord Buds 4 Pro, которые стали самой премиальной моделью в бюджетной линейке бренда.