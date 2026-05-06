Лучшие наушники 2026 года: топ 5 моделей по результатам тестирования (фото)
Сегодня есть много наушников с премиальными характеристиками, однако не все они демонстрируют одинаково хорошие результаты во время тестов.
Эксперты портала ZDNET испытали ряд наушников от Apple, Sony, Bose и Shokz, назвав 5 лучших моделей в 2026 году.
AirPods Pro 3
Apple выпустила AirPods Pro 3 с несколькими обновлениями по сравнению с предыдущим поколением, включая монитор сердечного ритма, класс прочности IP57, сверхширокополосный чип U2, новую акустическую структуру и улучшенные микрофоны. В целом это высококачественные наушники с отличным звуком и шумоподавлением.
Авторы обзора советуют AirPods Pro 3 прежде всего пользователям iOS, ведь они прекрасно впишутся в экосистему Apple. Благодаря чипу Apple H2 владельцы этих наушников могут воспользоваться преимуществами интеллектуальных функций, включая взаимодействие с Siri, осознание разговоров, персонализированный пространственный звук, адаптивный звук и живой перевод.
Технические характеристики Apple AirPods Pro 3:
- время работы от батареи — 8 часов (до 24 с зарядным кейсом);
- кодеки Bluetooth — SBC; AAC;
- шумоподавление — да;
- класс прочности — IP57 (защита от пыли и воды);
- цена AirPods Pro 3 в Украине — 10 999 грн.
Sony WF-1000XM6
По словам эксперта, Sony WF-1000XM6 предоставляют больше возможностей для настройки звука, чем конкуренты. Наушники поддерживают LDAC для потоковой передачи в высоком разрешении через Bluetooth и кодек LC3 для доступа к радио LE Audio и Auracast через Bluetooth.
Sony также предлагает подробный эквалайзер в приложении Sony Sound Connect. Среди других интеллектуальных функций — жесты головой, Speak-to-Chat, Gemini Live и многоточечное подключение Bluetooth. Учитывая это, Sony WF-1000XM6 идеально подойдут для опытных пользователей, которые хотят расширенного контроля над своими наушниками.
Технические характеристики Sony WF-1000XM6:
- время работы от батареи — 8 часов (до 24 часов с зарядным футляром);
- кодеки Bluetooth — SBC; AAC; LDAC; LC3;
- шумоподавление — да;
- класс устойчивости — IPX4 (водонепроницаемость);
- цена Sony WF-1000XM6 в Украине — от 14 599 грн.
QuietComfort Ultra Earbuds 2
Премиальные наушники QuietComfort Ultra Earbuds 2 от Bose подойдут людям, которые ценят шумоподавление и комфорт превыше всего. Bose улучшила алгоритмы шумоподавления на основе искусственного интеллекта, что привело к более надежному адаптивному шумоподавлению и улучшенной четкости голоса во время телефонных звонков, чем у конкурентов от Sony и Apple.
QuietComfort Ultra Earbuds 2 также получили новый режим Cinema Mode, который улучшает звук, создавая пространственный звуковой ландшафт, идеальный для просмотра телевидения и фильмов. В целом эти наушники обещают надежный и простой опыт пользования.
Технические характеристики Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2:
- время работы от батареи — 6 часов (до 24 часов с зарядным футляром);
- кодеки Bluetooth — SBC; AAC; AptX Lossless;
- шумоподавление — да;
- класс устойчивости — IPX4 (защита от влаги);
- цена QuietComfort Ultra Earbuds 2 в Украине — 11 599 грн.
Shokz OpenFit 2
Shokz OpenFit 2 получили самую высокую оценку среди всех протестированных наушников открытого типа. Они хорошо подходят как для повседневного использования, так и для активного образа жизни.
OpenFit 2 поддерживают Dolby Audio для улучшенной четкости и запатентованные аудиотехнологии Shokz для минимизации утечки звука. Эксперты также отметили стильный дизайн с силиконовыми акцентами для комфорта. Однако стоит учитывать, что эта модель будет неудобной для тех, кто носит очки.
Технические характеристики Shokz OpenFit 2:
- время работы от батареи — 11 часов (до 48 с зарядным футляром):
- кодеки Bluetooth — SBC; AAC;
- шумоподавление — нет;
- класс прочности — IP55 (защита от пыли; водонепроницаемость);
- цена Shokz OpenFit 2 в Украине — от 9 000 грн.
Beats Powerbeats Pro 2
Наушники Powerbeats Pro 2, выпущенные дочерней компанией Apple, созданы для работы как с устройствами Android, так и с устройствами Apple, что делает их отличным выбором для людей со смешанной экосистемой устройств.Важно
Powerbeats Pro 2 работают на аудиочипе Apple H2, который позволяет получить доступ к некоторым интеллектуальным функциям iOS, включая взаимодействие с Siri, Find My и автоматическое переключение устройств. Они также лучше всего подходят для людей, которые хотят иметь внутриушной метод отслеживания сердечного ритма во время тренировок.
Технические характеристики Beats Powerbeats Pro 2:
- время работы от батареи — 10 часов (до 45 с зарядным футляром);
- кодеки Bluetooth — SBC; AAC;
- шумоподавление — да;
- класс устойчивости — IPX4 (водонепроницаемость).
- цена Powerbeats Pro 2 в Украине — около 11 699 грн.
