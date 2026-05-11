Лучшие дешевые наушники с ANC: какая модель порадовала во время тестирования (фото)

Беспроводные наушники JLab Go Pods ANC обещают отличный звук и активное шумоподавление (ANC) по удивительно доступной цене.

Благодаря соотношению цены и функционала JLab Go Pods ANC получили звание лучших бюджетных наушников 2026 года по версии экспертов. Результаты тестов Go Pods ANC обнародовал портал Tom's Guide.

Качество звука

JLab Go Pods ANC Фото: tomsguide.com

JLab Go Pods ANC предлагают довольно неплохой звук за свою цену. Хотя детализация не слишком высока, а средние частоты иногда уступают более низким регистрам, они звучат гораздо лучше, чем модель от Nothing с аналогичной стоимостью.

Наушники Go Pods ANC даже имеют пользовательский эквалайзер, который можно использовать для настройки звука по своему вкусу. Эксперты отметили удивительно хорошо сбалансированный набор функций, ориентированных на звук.

Аккумулятор

JLab Go Pods ANC Фото: tomsguide.com

Go Pods ANC обещают 7,5 часов работы от собственной батареи и 26 часов вместе с зарядным футляром. Этого вполне достаточно, чтобы хватило на дорогу на работу и на рабочий день, если заряжать их во время обеда.

Тесты подтвердили, что время работы от аккумулятора Go Pods ANC действительно соответствует цифрам, указанным на коробке. При этом стоит учитывать, что прослушивание музыки на высокой громкости и с включенным ANC может разрядить наушники быстрее.

ANC

Одной из особенностей Go Pods ANC является поддержка активного шумоподавления, ведь это редкость среди дешевых наушников. По словам экспертов, во время тестирования режим ANC довольно неплохо изолировал шум на улице, в транспорте и в офисе.

Режим прозрачности также работал удовлетворительно, хотя авторы обзора отметили несколько "роботоподобные" голоса собеседников.

Комфорт

JLab Go Pods ANC Фото: tomsguide.com

Go Pods ANC нельзя назвать самыми удобными наушниками, однако они не слишком давят на болезненные места. В комплекте есть хороший ассортимент амбушюр, поэтому их можно легко настроить их под свои уши.

По словам экспертов, после нескольких часов использования Go Pods ANC начинают немного давить на определенные участки уха. Чтобы предотвратить это, нужно просто время от времени вынимать наушники.

Приложение

Еще одним преимуществом Go Pods ANC является приложение JLab. Оно полно полезных функций, таких как расширенные настройки эквалайзера, изменение режимов звука и управление ANC. Оно хорошо структурировано и понятно. Эксперты советуют обязательно скачать его после покупки наушников.

Цена JLab Go Pods ANC в Украине — от 1 999 до 2 668 грн.

