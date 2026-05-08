Качественный звук и ANC: названа более дешевая альтернатива флагманским наушникам (фото)

Компания Nothing выпустила среднебюджетные наушники Headphone (a) с хорошим качеством звука, длительной работой от аккумулятора, поддержкой активного шумоподавления (ANC) и LDAC.

Результатами тестирования наушников Nothing Headphone (a) поделились эксперты портала Notebookcheck.

Дизайн и качество сборки

Nothing Headphone (a) доступны в четырех цветах: белом, черном, розовом и желтом. Несмотря на пластиковую конструкцию, наушники не выглядят дешевыми, а мягкие амбушюры делают их достаточно комфортными.

Цвета Nothing Headphone (a) Фото: notebookcheck.com

Nothing Headphone (a) имеют класс защиты от пыли и капель воды IP52. Nothing также отмечает, что наушники поставляются в упаковке без пластика, выбросы CO2 от их производства составляют всего 12,6 кг, а при окончательной сборке используются возобновляемые источники энергии.

Стоит учитывать, что запасных частей для Headphone(a) нет. Кроме того, пользователь не может самостоятельно заменить амбушюры.

Відео дня

Подключение

Nothing Headphones (a) можно подключить через Google Fast Pair или Microsoft Swift Pair. Для подключения через Bluetooth вручную внутри наушников есть незаметная кнопка. Также есть USB-C и 3,5-мм разъемы, однако наушники нельзя использовать, когда батарея разряжена.

Важно

Лучшие наушники 2026 года: топ 5 моделей по результатам тестирования (фото)

Управление осуществляется либо через подключенное устройство, либо непосредственно с помощью физических кнопок на наушниках. Приложение Nothing X позволяет настраивать параметры, устанавливать обновления прошивки и настраивать назначение кнопок.

Звук и шумоподавление

Headphones (a) поддерживают аудиокодек LDAC от Sony, что обеспечивает передачу высококачественного звука (Hi-Res Audio) через Bluetooth. Наушники также предлагают пространственный звук, настраиваемые эквалайзеры и усилитель басов.

Ничего Наушники (a) Фото: notebookcheck.com

Телефонные звонки воспроизводятся четко, но голос владельца наушников звучит несколько приглушенно. Шумоподавление (ANC) также довольно приличное, однако не может конкурировать с Bose и другими подобными брендами.

Аккумулятор

Одним из самых больших преимуществ Headphones (a) является длительное время автономной работы. Даже с включенными ANC и LDAC наушники обещают до 62 часов работы. Без этих опций заявленное время работы от аккумулятора составляет до 135 часов.

Ничего Наушники (a) Фото: notebookcheck.com

Благодаря функции быстрой зарядки Headphones (a) можно полностью зарядить за два часа. Пять минут зарядки обеспечивают примерно пять часов воспроизведения с ANC.

Цена Nothing Headphones (a) в Украине — 8 999 грн.

Напомним, OnePlus выпустила беспроводные наушники Nord Buds 4 Pro, которые стали самой премиальной моделью в бюджетной линейке бренда.

Фокус также сообщал, что наушники JBL Live 780NC предлагают передовые функции по более низкой цене, чем флагманы от Apple, Sony и Bose.