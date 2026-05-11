Какие наушники купить в 2026 году: эксперт сравнил лучшие AirPods, Sony и Sennheiser (фото)

Компании Apple Sony и Sennheiser сегодня предлагают одни из лучших премиальных наушников, отличающихся превосходным звуком, шумоподавлением и длительным временем работы от аккумулятора.

В списках лучших флагманских наушников, как правило, фигурируют Apple AirPods Max 2, Sennheiser HDB 630 и Sony WH-1000XM6. Эксперт портала GSMArena рассказали, какие наушники лучше купить, оценив эти три модели по ключевым параметрам.

Комплектация

Кейс AirPods Max 2 Фото: gsmarena.com

AirPods Max 2 поставляются с наименьшим количеством аксессуаров в коробке. В комплекте есть только смарт-чехол и плетеный кабель USB-C. Smart Case от Apple занимает минимум места, однако стоит учитывать, что он не закрывает оголовье наушников.

Кейс Sennheiser HDB 630 Фото: gsmarena.com

Sennheiser HDB 630 поставляются с очень большим и прочным кейсом. Внутри есть много отделений для различных аксессуаров, таких как USB-кабель для аудио и зарядки, аналоговый аудиокабель, адаптер для самолета и Bluetooth-адаптер BTD 700 с преобразователем USB-C на USB-A.

Кейс Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Sony WH-1000XM6 имеют удобный футляр с маленькой магнитной застежкой. Внутри есть аналоговый аудиокабель и короткий USB-кабель для зарядки. Хотя футляр Sony не намного меньше Sennheiser, наушники WH-1000XM6 можно поместить внутрь только в сложенном виде.

AirPods Max 2 — 4/10;

HDB 630 — 9/10;

WH-1000XM6 — 7/10.

Дизайн

AirPods Max 2 предлагают классическую для Apple эстетику, сочетающую классические формы авиационной гарнитуры с современным промышленным дизайном. Амбушюры заключены в красивые металлические корпуса, сочетающиеся с оголовьем из тканевой сетки. Использование металла делает эти наушники самыми тяжелыми.

Sennheiser HDB 630 имеют более сдержанный вид и полностью изготовлены из пластика. Это также единственные наушники с Y-образными креплениями, которые крепятся к чашкам сбоку, а не в одном месте сверху.

Sony WH-1000XM6 получили пластиковый корпус с довольно элегантной текстурой. Они предлагают самое гибкое шасси, которое не только вращается, но и складывается для амбушюр, чего нет ни у одной из двух других моделей.

AirPods Max 2 — 9/10;

HDB 630 — 6/10;

WH-1000XM6 — 7/10.

Комфорт

Apple AirPods Max 2 Фото: gsmarena.com

По словам эксперта, главной проблемой AirPods Max 2 является вес, поскольку во время движений головой ощущается дополнительный объем. Чтобы наушники не слетели, они также имеют значительное зажимное давление, которое удерживает их на месте. Сочетание этих двух факторов означает, что AirPods Max 2 никогда не будут незаметными в ношении. В то же время их амбушюры имеют наибольшую глубину по сравнению с двумя другими моделями.

Sennheiser HDB 630 Фото: gsmarena.com

В свою очередь наушники Sennheiser HDB 630 получили самый маленький диаметр амбушюр. Авторы обзора отметили, что было чрезвычайно трудно найти удобную посадку в этих наушниках.

Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Что касается Sony WH-1000XM6, они являются самыми легкими из трех моделей. Как следствие, сила зажима также наименьшая, что является однозначным преимуществом. При этом амбушюры ощущаются неглубокими, а оголовье является самым тонким из всех.

AirPods Max 2 — 7/10;

HDB 630 — 6/10;

WH-1000XM6 — 6/10;

ПО и функции

AirPods Max 2 не имеют отдельного сопутствующего приложения. Эти наушники предназначены для использования только с устройствами Apple, которые имеют отдельный раздел со всеми основными функциями в "Настройках". По словам эксперта, эти наушники имеют меньше всего функций среди конкурентов.

Зато Sennheiser HDB 630 предлагают приложение для iOS и Android, которое оказалось действительно замечательным. По словам эксперта, оно хорошо структурировано и имеет много полезных функций. Например, это единственные наушники, которые позволяют вручную настраивать уровень шумоподавления или прозрачности. Но самым большим их преимуществом является параметрический эквалайзер,

Что касается Sony WH-1000XM6, по мнению эксперта, эти наушники находятся где-то посередине между вышеупомянутыми моделями. Они имеют приложение, но оно уступает Sennheiser в ряде моментов. В издании отметили, что некоторые функции являются довольно причудливыми, однако поддержка эквалайзера является безусловным плюсом.

AirPods Max 2 — 5/10;

HDB 630 — 8/10;

WH-1000XM6 — 6/10.

Качество звука

Эксперт отметил приятное звучание AirPods Max 2 акцентом на низких басах и верхних частотах. Есть провал в нижних высоких частотах, из-за чего определенный вокал и инструменты звучат расплывчато и нечетко.

Sennheiser HDB 630 позиционируются как наушники аудиофильского уровня, поэтому они предлагают лучшие настройки звука. По словам эксперта, это одни из самых сбалансированных и нейтрально настроенных беспроводных наушников, которые им приходилось тестировать, хотя в верхних средних частотах есть незначительная нечеткость.

Наушники Sony WH-1000XM6 не слишком выделяются на фоне конкурентов. Авторы обзора отметили, что эта модель больше всего разочаровывает, в частности из-за хаотичного басового диапазона и перегруженных нижних средних частот.

AirPods Max 2 — 6/10;

HDB 630 — 8/10;

WH-1000XM6 — 4/10.

ANC

Apple AirPods Max 2 Фото: gsmarena.com

AirPods Max 2 оказались лидерами по уровню шумоподавления. В ходе тестирования они отлично изолировали шум самолетов и автомобилей, а также хорошо справились с различными бытовыми звуками. Режим прозрачности также является самым естественным из всех.

Sennheiser HDB 630 Фото: gsmarena.com

Между тем Sennheiser HDB 630 имеют самое слабое шумоподавление среди испытанных наушников. Эта модель очень чувствительна к ветру, а также имеет откровенно плохой режим прозрачности, уступающий даже бюджетным вариантам.

Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Шумоподавление на Sony WH-1000XM6 работает очень хорошо большую часть времени. Эти наушники лучше всего справляются с высокочастотными шумами, вроде звуков строительных работ на обочине дорог. Режим прозрачности тоже хорош, но немного не дотягивает до AirPods.

AirPods Max 2 — 9/10;

HDB 630 — 5/10;

WH-1000XM6 — 8/10.

Микрофон

AirPods Max 2 обрабатывают входящий звук таким образом, что он звучит гораздо естественнее, чем другие Bluetooth-устройства. Учитывая это, наушники Apple будут лучшим выбором для тех, кто совершает много звонков в тихой среде. В тесте на шум AirPods Max 2 показали себя не так хорошо, поскольку посторонние звуки достаточно четко слышны.

Sennheiser HDB 630 хорошо показали себя в обоих тестах. Хотя они предлагают не такое хорошее качество звука, как AirPods, оно все еще вполне приличное. Наушники также прекрасно справились с фоновым шумом, сохранив четкость голоса.

Sony WH-1000XM6 продемонстрировали чуть худшее качество передачи голоса. Эти наушники лучше всего справляются с подавлением фонового шума, но в результате четкость голоса еще больше падает.

AirPods Max 2 — 7/10;

HDB 630 — 7/10;

WH-1000XM6 — 6/10.

Аккумулятор

AirPods Max 2, Sennheiser HDB 630 и Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

AirPods Max 2 обещают 20 часами автономной работы, что является не лучшим показателем. Наушники заряжаются достаточно быстро, однако это не оправдывает время работы от аккумулятора.

Для сравнения, Sennheiser HDB 630 предлагают целых 45 часов работы адаптером BTD 700 и 60 часов работы с AAC.

Sony WH-1000XM6 выдерживают более 30 часов работы с AAC, что больше, чем могут обеспечить AirPods Max 2, однако значительно меньше Sennheiser HDB 630.

AirPods Max 2 — 5/10;

HDB 630 — 9/10;

WH-1000XM6 — 6/10.

Выводы

Тем, кто ищет лучшие универсальные наушники с шумоподавлением, которые работают с различными устройствами, экспер советует обратить внимание на Sony WH-1000XM6. Для пользователей iPhone лучшим вариантом станут Apple AirPods Max 2. В то же время для меломанов авторы обзора рекомендуют Sennheiser HDB 630.

