Ці навушники потіснять AirPods Pro 3: новинка JBL отримала покращений звук та ANC (фото)

Компанія JBL представила серію навушників Live 4, які можуть похвалитися футлярами з сенсорними дисплеями та низкою флагманських функцій.

Серія JBL Live Buds 4 доступна з 12 травня та включає три пари навушників: Live Buds 4, Live Beam 4 та Live Flex 4. Завдяки своїм оновленням ці навушники обіцяють стати хітом цього року, вважає експерт порталу TechRadar Гаррі Падоан.

JBL Live Buds 4 — це компактні внутрішньоканальні навушники, JBL Live Beam 4 вирізняються наявністю фіксованої ніжки, тоді як JBL Live Flex 4 являють собою напіввідкриті навушники-вкладиші з фіксованою ніжкою. Всі моделі доступні в чорному, синьому, срібному, бежевому, зеленому, фіолетовому та помаранчевому кольорах.

Зарядний кейс

Навушники JBL Live відомі своїми зарядними футлярами із сенсорним екраном. У попередніх моделях це дозволяло швидко налаштовувати ANC, еквалайзер, гучність та інші параметри.

Відео дня

JBL Live Beam 4 Фото: Future

Тепер JBL оновила своє програмне забезпечення Smart Charging Case, тож Live Buds 4 пропонують ще більше функцій, елементів керування та налаштувань. Розумний зарядний кейс має абсолютно новий інтерфейс, а також більший екран.

JBL Live Flex 4 Фото: Future

Як зазначає експерт, цей екран забезпечує миттєвий доступ до ключових інструментів. Це означає, що користувачу не потрібно діставати телефон, щоб налаштувати навушники.

Звук

JBL Live Buds 4 Фото: Future

Повідомляється, що JBL Live Buds 4 отримали нові драйвери, налаштовані для глибших басів і чіткішого звуку. Йдеться про 10-міліметрові та динамічні драйвери у моделях Buds і Beam, а також 12-міліметрові динамічні у Flex.

Важливо

Які навушники купити у 2026 році: експерт порівняв найкращі AirPods, Sony та Sennheiser (фото)

Окрім того, JBL покращила якість дзвінків, оснастивши Live Buds 4 шістьма мікрофонами з новою технологією Perfect Call 2. Ця технологія поєднує вітрозахисну конструкцію з алгоритмом штучного інтелекту для чіткого звуку.

Деякі мікрофони використовуються для активного шумозаглушення (ANC). За даними JBL, цю функцію також було покращено.

Акумулятор

Разом із зарядним футляром Live Buds 4 обіцяють до 32 годин роботи з увімкненим ANC та 40 годин з вимкненим. Модель Beam 4 може працювати 40 годин з активованим ANC та 48 годин без нього, а Flex 4 витримує 35 годин з увімкненим ANC та 50 годин з вимкненим.

Як зазначає експерт, акумулятор Live Buds 4, схоже, не отримав суттєвих оновлень порівняно з Live Buds 3. Водночас ці навушники все ще перевершують конкурентів, зокрема Apple AirPods Pro 3, які забезпечують лише 24 години роботи з зарядним футляром.

Ціна JBL Live Buds 4 — 245 доларів (близько 10 773 грн).

Нагадаємо, бездротові навушники JLab Go Pods ANC обіцяють хороший звук та ANC за напрочуд доступною ціною.

Фокус також повідомляв, що Nothing випустила середньобюджетні навушники Headphone (a) з флагманськими характеристиками.