Эти наушники потеснят AirPods Pro 3: новинка JBL получила улучшенный звук и ANC (фото)

Компания JBL представила серию наушников Live 4, которые могут похвастаться футлярами с сенсорными дисплеями и рядом флагманских функций.

Серия JBL Live Buds 4 доступна с 12 мая и включает три пары наушников: Live Buds 4, Live Beam 4 и Live Flex 4. Благодаря своим обновлениям эти наушники обещают стать хитом этого года, считает эксперт портала TechRadar Гарри Падоан.

JBL Live Buds 4 — это компактные внутриканальные наушники, JBL Live Beam 4 отличаются наличием фиксированной ножки, тогда как JBL Live Flex 4 представляют собой полуоткрытые наушники-вкладыши с фиксированной ножкой. Все модели доступны в черном, синем, серебряном, бежевом, зеленом, фиолетовом и оранжевом цветах.

Зарядный кейс

Наушники JBL Live известны своими зарядными футлярами с сенсорным экраном. В предыдущих моделях это позволяло быстро настраивать ANC, эквалайзер, громкость и другие параметры.

JBL Live Beam 4 Фото: Future

Теперь JBL обновила свое программное обеспечение Smart Charging Case, поэтому Live Buds 4 предлагают еще больше функций, элементов управления и настроек. Умный зарядный кейс имеет совершенно новый интерфейс, а также больший экран.

JBL Live Flex 4 Фото: Future

Как отмечает эксперт, этот экран обеспечивает мгновенный доступ к ключевым инструментам. Это означает, что пользователю не нужно доставать телефон, чтобы настроить наушники.

Звук

JBL Live Buds 4 Фото: Future

Сообщается, что JBL Live Buds 4 получили новые драйверы, настроенные для более глубоких басов и более четкого звука. Речь идет о 10-миллиметровых и динамических драйверах в моделях Buds и Beam, а также 12-миллиметровых динамических в Flex.

Кроме того, JBL улучшила качество звонков, оснастив Live Buds 4 шестью микрофонами с новой технологией Perfect Call 2. Эта технология сочетает ветрозащитную конструкцию с алгоритмом искусственного интеллекта для четкого звука.

Некоторые микрофоны используются для активного шумоподавления (ANC). По данным JBL, эта функция также была улучшена.

Аккумулятор

Вместе с зарядным футляром Live Buds 4 обещают до 32 часов работы с включенным ANC и 40 часов с выключенным. Модель Beam 4 может работать 40 часов с активированным ANC и 48 часов без него, а Flex 4 выдерживает 35 часов с включенным ANC и 50 часов с выключенным.

Как отмечает эксперт, аккумулятор Live Buds 4, похоже, не получил существенных обновлений по сравнению с Live Buds 3. В то же время эти наушники все еще превосходят конкурентов, в частности Apple AirPods Pro 3, которые обеспечивают лишь 24 часа работы с зарядным футляром.

Цена JBL Live Buds 4 — 245 долларов (около 10 773 грн).

