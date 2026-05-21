Достойная альтернатива AirPods Max 2: новые наушники Sony испытали в реальной жизни (фото)

Компания Sony представила флагманские наушники 1000X The Collexion, которые выделяются элегантным внешним видом, премиальными материалами и высоким качеством звука.

Наушники Sony 1000X The Collexion получили ряд улучшений по сравнению с базовой моделью Sony WH-1000XM6. Первыми впечатлениями от новинки поделилась эксперт портала ZDNET Джада Джонс.

Основные характеристики Sony 1000X The Collexion

Наушники Sony 1000X The Collexion оснащены однонаправленным карбоновым динамиком, призванным уменьшить искажения звука. Они имеют имеет фирменный звуковой профиль Sony, однако несколько живее, чем в XM6. Джонс отметила более глубокие и четкие низкие частоты и менее резкие высокие частоты без каких-либо настроек эквалайзера.

Sony WH-1000XM6 и Sony 1000X The Collexion Фото: zdnet.com

Sony 1000X The Collexion получили новый процессор на базе чипа V3 для работы с самым современным алгоритмом масштабирования звука DSEE Ultimate. Наушники дебютировали с двумя дополнительными режимами пространственного звука для музыки и игр, а также поддержкой характерных аудиотехнологий Sony, включая кодеки LDAC и LC3, проводное прослушивание 3,5 мм, шумоподавление и режим окружающей среды.

Что касается шумоподавления, 1000X The Collexion оснащены тем же процессором QN3, что и XM6. По словам Джады, шумоподавление 1000X The Collexion работает на уровне Sonos Ace или WH-1000XM5.

Дизайн Sony 1000X The Collexion

Sony 1000X The Collexion, Sonos Ace и AirPods Max 2 Фото: zdnet.com

Sony 1000X The Collexion получили значительное обновление дизайна, включая полированные и матовые металлические акценты. Наушники также имеют более тонкие амбушюры, более широкое оголовье и более толстые амбушюры по сравнению с WH-1000XM6.

Джонс отметила, что новые дизайнерские решения решают две проблемы WH-1000XM6: комфорт и стиль. Более широкое оголовье, более мягкие амбушюры и более просторные амбушюры делают наушники более удобными, а блестящие акценты придают им более премиальный вид.

Чехлы Sony 1000X The Collexion и AirPods Max 2 Фото: zdnet.com

Чехол Sony 1000X The Collexion тоже имеет небольшое обновление в виде выреза под оголовьем, что создает впечатление ручки. Хотя наушники 1000X The Collexion не складываются, футляр решает проблему портативности, вызванную его негибкими петлями.

Хотя тонкие амбушюры несколько уменьшают вес, металлические элементы добавляют 1000X The Collexion немного веса. В то же время эти 320-граммовые наушники все еще гораздо легче, чем 386-граммовые AirPods Max 2 от Apple.

Цена Sony 1000X The Collexion в Украине — от 26 500 грн.

