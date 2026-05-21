Xiaomi випустила свої перші навушники-кліпси: розкрито ціну та характеристики (фото)

Компанія Xiaomi вперше представила навушники-вкладки з кліпсами (Clip-On), призначеними для кріплення до вуха збоку.

Xiaomi Clip-On призначені для людей, яким дискомфортні традиційні силіконові насадки, а також для тих, хто хоче чути навколишній світ під час користування навушниками. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Нові навушники використовують 11-міліметровий динамічний драйвер та підтримують LHDC 5.0 для аудіо високої роздільної здатності. З огляду на незвичний формфактор, Xiaomi використовує спрямовану передачу звуку та зворотні звукові хвилі, щоб забезпечити конфіденційність музики та дзвінків.

Xiaomi Clip-On Фото: Xiaomi

Для захоплення голосу Xiaomi Clip-On мають потрійний мікрофонний масив у поєднанні з мікрофоном кісткової провідності. Така конструкція допомагає фільтрувати фоновий шум.

Відео дня

Важливо

Які навушники купити у 2026 році: експерт порівняв найкращі AirPods, Sony та Sennheiser (фото)

Кожен навушник важить до 5,5 грамів та використовує титанову дужку із пам'яттю форми для фіксації у вусі. Xiaomi стверджує, що фіксатор не перетискає хрящ вуха навіть після декількох годин носіння.

Зарядний футляр Xiaomi Clip-On покритий м’яким на дотик матеріалом, що імітує шкіру. Він захищений від пилу та води за стандартом IP57. Навушники доступні в чотирьох кольорах: чорному, білому, золотому та фіолетовому.

Xiaomi Clip-On Фото: Xiaomi Xiaomi Clip-On Фото: Xiaomi

Xiaomi Clip-On інтегруються з HyperOS від Xiaomi для обміну аудіо, а користувачі iOS також отримують підтримку мережі Find My від Apple. Заявлений час роботи від акумулятора становить 9 годин, а з чохлом — до 38 годин. Також є набір ШІ-функцій, включаючи переклад на 21 мову у реальному часі.

Ціна навушників Xiaomi Clip-On — 124 долари (близько 5 480 гривень).

Нагадаємо, Sony представила нові флагманські навушники 1000X The Collexion.

Фокус також повідомляв, що компанія JBL представила нову серію навушників Live 4.