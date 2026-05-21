Xiaomi выпустила свои первые наушники-клипсы: раскрыта цена и характеристики (фото)

Компания Xiaomi впервые представила наушники-вкладыши с клипсами (Clip-On), предназначенными для крепления к уху сбоку.

Xiaomi Clip-On предназначены для людей, которым дискомфортны традиционные силиконовые насадки, а также для тех, кто хочет слышать окружающий мир во время пользования наушниками. Детали о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Новые наушники используют 11-миллиметровый динамический драйвер и поддерживают LHDC 5.0 для аудио высокого разрешения. Учитывая необычный формфактор, Xiaomi использует направленную передачу звука и обратные звуковые волны, чтобы обеспечить конфиденциальность музыки и звонков.

Для захвата голоса Xiaomi Clip-On имеют тройной микрофонный массив в сочетании с микрофоном костной проводимости. Такая конструкция помогает фильтровать фоновый шум.

Каждый наушник весит до 5,5 граммов и использует титановую дужку с памятью формы для фиксации в ухе. Xiaomi утверждает, что фиксатор не пережимает хрящ уха даже после нескольких часов ношения.

Зарядный футляр Xiaomi Clip-On покрыт мягким на ощупь материалом, имитирующим кожу. Он защищен от пыли и воды по стандарту IP57. Наушники доступны в четырех цветах: черном, белом, золотом и фиолетовом.

Xiaomi Clip-On интегрируются с HyperOS от Xiaomi для обмена аудио, а пользователи iOS также получают поддержку сети Find My от Apple. Заявленное время работы от аккумулятора составляет 9 часов, а с чехлом — до 38 часов. Также есть набор ИИ-функций, включая перевод на 21 язык в реальном времени.

Цена наушников Xiaomi Clip-On — 124 доллара (около 5 480 гривен).

