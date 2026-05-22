Наушники с шумоподавлением на разный бюджет: 3 лучшие модели в 2026 году (фото)
Активное шумоподавление (ANC) долгое время было эксклюзивным признаком премиальных наушников, однако сегодня эту функцию предлагают модели среднего и даже бюджетного сегментов.
Эксперты портала Tom's Guide испытали ряд современных наушников с ANC и выбрали несколько лучших вариантов в разных ценовых категориях.
Bose QuietComfort Ultra Gen 2
Наушники Bose QuietComfort Ultra Gen 2 предлагают отличное шумоподавление, делая любое долгое путешествие намного приятнее. Они также позволяют сосредоточиться на работе в кафе, офисе и других шумных местах. Номинальное время работы от аккумулятора составляет до 30 часов.
По словам экспертов, из всех протестированных наушников QuietComfort Ultra Gen 2 лучше всего блокируют шум. Режим прозрачности тоже работает очень хорошо, усиливая голоса, однако не делая их роботоподобными.
QuietComfort Ultra Gen 2 также могут похвастаться неплохим качеством звука, однако для лучшего звучания стоит повозиться с настройками в приложении Bose, добавив немного деталей и уменьшив вес басов.
Характеристики Bose QuietComfort Ultra Gen 2:
- размер — 19,56 × 5,08 × 13,97 см;
- вес — 254 грамма;
- срок службы батареи — до 30 часов;
- подключение — Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, aptX Adaptive;
- цена в Украине — от 15 900 грн.
JLab JBuds Lux ANC
JLab JBuds Lux ANC — это бюджетные наушники с удивительно хорошим шумоподавлением. Одним из преимуществ данной модели также является поддержка технологии Spatial Audio, которая расширяет звучание музыки в различных потоковых сервисах и обеспечивает поддержку Dolby Atmos для игровых консолей и других устройств.
Наушники JBuds Lux ANC обещают 70 часов работы без активного шумоподавления, что является одним из лучших показателей среди всех протестированных вариантов. С включенным ANC это время сократится до 40 часов.
Эксперты также отметили, что JBuds Lux ANC очень удобны в ношении, особенно учитывая цену. Однако стоит учитывать, что в комплекте нет чехла.
Характеристики JLab JBuds Lux ANC:
- размеры — 19,56 × 5,08 × 13,97 см;
- вес — 232 грамма;
- срок службы батареи — 40 часов с ANC, 70 часов без ANC;
- подключение — Bluetooth 5.3, SBC, AAC, aptX Adaptive;
- цена в Украине — от 2 849 грн.
Soundcore Space One Pro
Наушники Soundcore Space One Pro относятся к среднему ценовому сегменту. Несмотря на это, они очень хорошо изолируют шум практически в любом месте. Soundcore сделала акцент на низкочастотном гудении, что делает Space One Pro идеальными для поездок автобусом, но голоса и другие звуки тоже неплохо блокируются.Важно
Авторы обзора отметили, что звук Soundcore Space One Pro гораздо лучше, чем можно было бы ожидать. Звучание очень детализированное и прекрасно подходит под различные жанры музыки.
Наушники Space One Pro также могут похвастаться удобным дизайном для длительного ношения. Время работы батареи составляет 40 часов работы с активным шумоподавлением и 60 часов, если эту функцию выключить.
Характеристики Soundcore Space One Pro:
- размеры — 16,25 x 4,57 x 19,3 см;
- вес — 221 грамм;
- срок службы батареи — 40 часов с ANC, 60 часов без ANC;
- подключение — Bluetooth 5.3 (кодеки: SBC, AAC, aptX HD);
- цена в Украине — от 5999 грн.
