Наушники с шумоподавлением на разный бюджет: 3 лучшие модели в 2026 году (фото)

Активное шумоподавление (ANC) долгое время было эксклюзивным признаком премиальных наушников, однако сегодня эту функцию предлагают модели среднего и даже бюджетного сегментов.

Эксперты портала Tom's Guide испытали ряд современных наушников с ANC и выбрали несколько лучших вариантов в разных ценовых категориях.

Bose QuietComfort Ultra Gen 2

Наушники Bose QuietComfort Ultra Gen 2 предлагают отличное шумоподавление, делая любое долгое путешествие намного приятнее. Они также позволяют сосредоточиться на работе в кафе, офисе и других шумных местах. Номинальное время работы от аккумулятора составляет до 30 часов.

По словам экспертов, из всех протестированных наушников QuietComfort Ultra Gen 2 лучше всего блокируют шум. Режим прозрачности тоже работает очень хорошо, усиливая голоса, однако не делая их роботоподобными.

QuietComfort Ultra Gen 2 также могут похвастаться неплохим качеством звука, однако для лучшего звучания стоит повозиться с настройками в приложении Bose, добавив немного деталей и уменьшив вес басов.

Характеристики Bose QuietComfort Ultra Gen 2:

размер — 19,56 × 5,08 × 13,97 см;

вес — 254 грамма;

срок службы батареи — до 30 часов;

подключение — Bluetooth 5.3 с SBC, AAC, aptX Adaptive;

цена в Украине — от 15 900 грн.

JLab JBuds Lux ANC

JLab JBuds Lux ANC — это бюджетные наушники с удивительно хорошим шумоподавлением. Одним из преимуществ данной модели также является поддержка технологии Spatial Audio, которая расширяет звучание музыки в различных потоковых сервисах и обеспечивает поддержку Dolby Atmos для игровых консолей и других устройств.

Наушники JBuds Lux ANC обещают 70 часов работы без активного шумоподавления, что является одним из лучших показателей среди всех протестированных вариантов. С включенным ANC это время сократится до 40 часов.

Эксперты также отметили, что JBuds Lux ANC очень удобны в ношении, особенно учитывая цену. Однако стоит учитывать, что в комплекте нет чехла.

Характеристики JLab JBuds Lux ANC:

размеры — 19,56 × 5,08 × 13,97 см;

вес — 232 грамма;

срок службы батареи — 40 часов с ANC, 70 часов без ANC;

подключение — Bluetooth 5.3, SBC, AAC, aptX Adaptive;

цена в Украине — от 2 849 грн.

Soundcore Space One Pro

Наушники Soundcore Space One Pro относятся к среднему ценовому сегменту. Несмотря на это, они очень хорошо изолируют шум практически в любом месте. Soundcore сделала акцент на низкочастотном гудении, что делает Space One Pro идеальными для поездок автобусом, но голоса и другие звуки тоже неплохо блокируются.

Авторы обзора отметили, что звук Soundcore Space One Pro гораздо лучше, чем можно было бы ожидать. Звучание очень детализированное и прекрасно подходит под различные жанры музыки.

Наушники Space One Pro также могут похвастаться удобным дизайном для длительного ношения. Время работы батареи составляет 40 часов работы с активным шумоподавлением и 60 часов, если эту функцию выключить.

Характеристики Soundcore Space One Pro:

размеры — 16,25 x 4,57 x 19,3 см;

вес — 221 грамм;

срок службы батареи — 40 часов с ANC, 60 часов без ANC;

подключение — Bluetooth 5.3 (кодеки: SBC, AAC, aptX HD);

цена в Украине — от 5999 грн.

