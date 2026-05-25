Які навушники краще купити у 2026 році: AirPods Max 2 проти Sony 1000X The ColleXion (фото)

Компанія Sony нещодавно випустила преміальні навушники 1000X The ColleXion, здатні скласти конкуренцію Apple AirPods Max 2.

Оглядачка техніки Ерін Бешфорд порівняла навушники Sony 1000X The ColleXion та Apple AirPods Max 2, поділившись своїми висновками у статті для Tom's Guide.

Дизайн

Sony 1000X The ColleXion Фото: tomsguide.com

Як AirPods Max 2, так і Sony 1000X The ColleXion мають флагманський дизайн з алюмінієвим та нержавіючим сталевим оздобленням. AirPods пропонують набагато інтуїтивніше керування, тоді як Sony отримали кнопку Spatial Upmixer для перемикання між музичним та кінотеатральним мікшером.

На думку Бешфорд, загалом AirPods Max 2 виграють з точки зору дизайну та керування, однак ці навушники не мають чохла. Своєю чергою Sony 1000X The ColleXion мають зручний чохол для перенесення.

Звук

Apple AirPods Max 2 Фото: tomsguide.com

За словами експертки, обидві пари навушників звучать чудово. Однак AirPods перемагають у цьому раунді завдяки більш збалансованому басовому відтворенню, оскільки баси ColleXion можуть бути менш вишуканими у важчих жанрах.

AirPods Max 2 найкраще звучать через Apple Music та USB-C, а Sony — через Qobuz та 3,5-мм дротове підключення. Обидві моделі також підтримують дротове відтворення — USB-C та 3,5-мм aux відповідно.

ANC

Sony 1000X The ColleXion Фото: tomsguide.com

AirPods Max 2 та Sony 1000X The ColleXion пропонують високоякісне активне шумозаглушення (ANC), проте навушники Sony показали дещо кращі результати. Ерін наголосила, що під час тестування The ColleXion не пропускали навіть високочастотні шуми, які часто просочуються ANC.

В ході випробування ANC на AirPods Max 2 було чутно такі звуки, як клацання клавіатури та будівельні шуми. Однак Бешфорд наголосила, що загалом обидві пари навушників добре впоралися з шумозаглушенням.

Акумулятор

Apple AirPods Max 2 Фото: tomsguide.com

AirPods Max 2 пропонують лише 20 годин роботи від акумулятора, тоді як Sony 1000X The ColleXion витримують 24 години. Хоча Sony перемагає у цій категорії, експертка зауважила, що жодна з моделей не вражає часом автономної роботи. Навіть дешевша базова модель Sony WH-1000XM6 здатна протриматись 30 годин.

Висновки

У підсумку AirPods Max 2 та Sony 1000X The ColleXion набрали приблизно однакову кількість балів. Обидві моделі мають чудовий дизайн, преміальну якість звуку та низку вражаючих функцій. Наразі це одні з найкращих флагманських моделей на ринку.

Бешфорд віддає перевагу Apple AirPods Max 2, відзначивши яскравий звук та металеву конструкцію. Водночас Sony 1000X The ColleXion також мають низку переваг, як от легша вага та бездоганне шумоподавлення.

Ціна AirPods Max 2 в Україні — від 26 400 грн.

Ціна Sony 1000X The ColleXion в Україні — від 26 500 грн.

