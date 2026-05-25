Какие наушники лучше купить в 2026 году: AirPods Max 2 против Sony 1000X The ColleXion (фото)

Компания Sony недавно выпустила премиальные наушники 1000X The ColleXion, способные составить конкуренцию Apple AirPods Max 2.

Обозревательница техники Эрин Бешфорд сравнила наушники Sony 1000X The ColleXion и Apple AirPods Max 2, поделившись своими выводами в статье для Tom's Guide.

Дизайн

Sony 1000X The ColleXion Фото: tomsguide.com

Как AirPods Max 2, так и Sony 1000X The ColleXion имеют флагманский дизайн с алюминиевой и нержавеющей стальной отделкой. AirPods предлагают гораздо более интуитивное управление, тогда как Sony получили кнопку Spatial Upmixer для переключения между музыкальным и кинотеатральным микшером.

По мнению Бешфорд, в целом AirPods Max 2 выигрывают с точки зрения дизайна и управления, однако эти наушники не имеют чехла. В свою очередь Sony 1000X The ColleXion имеют удобный чехол для переноски.

Звук

Apple AirPods Max 2 Фото: tomsguide.com

По словам эксперта, обе пары наушников звучат прекрасно. Однако AirPods побеждают в этом раунде благодаря более сбалансированному басовому воспроизведению, поскольку басы ColleXion могут быть менее изысканными в тяжелых жанрах.

AirPods Max 2 лучше всего звучат через Apple Music и USB-C, а Sony — через Qobuz и 3,5-мм проводное подключение. Обе модели также поддерживают проводное воспроизведение — USB-C и 3,5-мм aux соответственно.

ANC

Sony 1000X The ColleXion Фото: tomsguide.com

AirPods Max 2 и Sony 1000X The ColleXion предлагают высококачественное активное шумоподавление (ANC), однако наушники Sony показали несколько лучшие результаты. Эрин отметила, что во время тестирования The ColleXion не пропускали даже высокочастотные шумы, которые часто просачиваются ANC.

В ходе испытания ANC на AirPods Max 2 были слышны такие звуки, как щелчок клавиатуры и строительные шумы. Однако Бешфорд отметила, что в целом обе пары наушников хорошо справились с шумоподавлением.

Аккумулятор

Apple AirPods Max 2 Фото: tomsguide.com

AirPods Max 2 предлагают лишь 20 часов работы от аккумулятора, тогда как Sony 1000X The ColleXion выдерживают 24 часа. Хотя Sony побеждает в этой категории, эксперт отметила, что ни одна из моделей не впечатляет временем автономной работы. Даже более дешевая базовая модель Sony WH-1000XM6 способна продержаться 30 часов.

Выводы

В итоге AirPods Max 2 и Sony 1000X The ColleXion набрали примерно одинаковое количество баллов. Обе модели имеют великолепный дизайн, премиальное качество звука и ряд впечатляющих функций. Сейчас это одни из лучших флагманских моделей на рынке.

Бэшфорд отдает предпочтение Apple AirPods Max 2, отметив яркий звук и металлическую конструкцию. В то же время Sony 1000X The ColleXion также имеют ряд преимуществ, таких как более легкий вес и безупречное шумоподавление.

Цена AirPods Max 2 в Украине — от 26 400 грн.

Цена Sony 1000X The ColleXion в Украине — от 26 500 грн.

