Дешевша альтернатива AirPods Max: які навушники Sony рекомендують в Україні (фото)

Повнорозмірні бездротові навушники Sony WH-1000XM4, як і раніше, залишаються однією з найвигідніших пропозицій на ринку, складаючи серйозну конкуренцію дорожчим аналогам.

З моменту релізу в 2020-му модель значно втратила в ціні, але зберегла актуальні технології активного шумозаглушення і якісний звук. Чи варто брати Sony WH-1000XM4 у 2026 році? Фокус ділиться досвідом експлуатації аксесуара.

Ціноутворення та комплектація

Головний аргумент на користь купівлі цієї моделі — її поточна вартість. Зараз навушники оцінюються в 11 399 гривень. Для порівняння, новітнє покоління Sony WH-1000XM6 обійдеться в 18 500 гривень, а AirPods Max першого покоління коштують близько 22 000 гривень. Якщо для власників екосистеми Apple гарнітура Max є логічним, хоч і вельми дорогим вибором, то для всіх інших купівля вдвічі дешевших Sony виглядає більш прагматичною. Гарнітура поставляється у чудовій комплектації: навушники зручно складаються в міцний і тактильно приємний кейс з доповненнями на кшталт кабелю (навушники підключаються і по дроту 3,5 мм).

Sony WH-1000XM4 виділяються мініатюрністю і комфортом Фото: Digital Trends

Комфорт і управління

Гаджет вирізняється приємною ергономікою. Вага навушників становить лише 251 грам, що на 54% легше масивних AirPods Max (385 грамів). Управління реалізовано через інтуїтивну сенсорну панель на правій чашці: свайпами можна перемикати треки і регулювати гучність. Окрема фізична кнопка відповідає за перемикання режимів шумозаглушення і прозорості, а коротке натискання на кнопку живлення озвучує поточний рівень заряду.

При цьому варто враховувати особливості закритої повнорозмірної конструкції. Для спокійних сценаріїв використання посадка ідеальна. Але якщо використовувати WH-1000XM4 під час тривалих тренувань, чи то пробіжка в теплу погоду, чи то заняття в залі, вуха будуть активно потіти.

Шумозаглушення та автономність

Система активного шумозаглушення (ANC) свого часу була еталонною на ринку і до сих пір відмінно справляється з відсіканням гулу транспорту і вуличних звуків. Присутні адаптивні профілі та зручні розумні функції: наприклад, якщо накрити праву чашку долонею, музика автоматично приглушується, даючи змогу перекинутися парою слів зі співрозмовником, не знімаючи гарнітуру. У фірмовому застосунку також доступний еквалайзер для тонкого налаштування.

Автономність заслуговує максимальних оцінок. Заявлені 30 годин роботи від одного заряду повністю підтверджуються на практиці. При помірній експлуатації можна сміливо забути про розетку на кілька днів або навіть на тиждень.

Навушники Sony WH-1000XM4 зручно складаються і поставляються з чохлом хорошої якості Фото: phonearena.com

Якість звуку

Звучання моделі можна оцінити на впевнені 7.5 балів з 10. Навушники вибудовують непогану стереокартину з хорошим рівнем деталізації. Звук, звичайно, не вирізняється аналітичною рівністю. Тут присутній помітний акцент на низькі частоти.

Через цей форсований бас навіть під час перегляду YouTube-відео або прослуховування подкастів нижній діапазон може робити людський голос надто каламутнуватим. Звук гарантовано сподобається більшості пересічних слухачів, які люблять щільний бас.

Плюси та мінуси Sony WH-1000XM4

Навушники навіть через 6 років після релізу залишаються пристойним вибором у своєму сегменті.

Плюси:

Відмінне активне шумозаглушення.

Високий рівень комфорту і легка вага (251 г).

Вражаюча автономність (до 30 годин).

Вигідне співвідношення ціни та якості на поточний момент.

Мінуси:

Надлишок низьких частот робить звук місцями мутнуватим.

Режим прозорості поступається за ясністю звучання деяким конкурентам.

Відсутність технології просторового аудіо Dolby Atmos, як в AirPods Max.

