Флагманский звук за меньшие деньги: эксперт посоветовал бюджетные наушники Sony (фото)

Sony WF-C710N обеспечивают превосходное качество звука и почти не ощущаются в ушах, что делает их одними из лучших наушников в своем ценовом сегменте.

Поскольку внутриканальные наушники Sony WF-C710N не давят на уши, они идеально подходят для жаркой погоды. Своими впечатлениями от данной модели поделился эксперт портала Tom's Guide.

Дизайн

Sony WF-C710N Фото: tomsguide.com

По словам эксперта, Sony WF-C710N плотно прилегают к ушам и не выпадают даже во время быстрой ходьбы и махов головой. Каждый наушник весит всего 5,1 г, что позволяет иногда забывать, что они вообще есть в ушах.

Автор также отметил дизайн Sony WF-C710N. Прозрачный корпус Glass Blue позволяет видеть провода и фурнитуру, что выделяет WF-C710N среди конкурентов. Кроме синего, наушники доступны в черном и белом цветах.

Звук и ANC

Sony WF-C710N оснащены 5-миллиметровым драйверам, что обеспечивает мощные басы и яркие высокие частоты. Фирменная технология Sony Digital Sound Enhancement Engine воспроизводит максимально приближенно к оригинальной записи.

Важно

Кроме премиального качества звука, Sony WF-C710N обеспечивают активное шумоподавление (ANC) наравне с Bose. По словам эксперта, ANC приглушает не только шум транспорта во время путешествия, но и такие звуки, как кипение чайника или телевизора в помещении.

По словам эксперта, Sony WF-C710N остаются одними из лучших беспроводных наушников, которые ему приходилось тестировать. Несмотря на то, что WF-C710N очень удобны, хорошо звучат и эффективно изолируют нежелательный шум, они значительно дешевле, чем, например, Bose QuietComfort Ultra Gen 2.

Цена Sony WF-C710N в Украине — 3 999 грн.

