Найкращі навушники з шумозаглушенням: топ 3 бюджетних варіанта від $50 на літо 2026 (фото)

До рейтингу увійшли Soundpeats Cove Pro вартістю 50 доларів, 1More SonoFlow Pro HQ51, які можна придбати за 100 доларів, та Bose QuietComfort за 200 доларів,

Експерт TechRadar Метт Болтон протестував 20 моделей накладних навушників із шумозаглушенням. Фокус ознайомився з результатами випробувань і вибрав три порівняно недорогі пристрої.

Навушники за 50 доларів: Soundpeats Cove Pro

Накладні навушники Soundpeats Cove Pro — це явно бюджетна модель із ціною близько 50 доларів США, йдеться у матеріалі Метта Болтона. Але це той випадок, коли "ви отримуєте те, за що платите", і хоча шумозаглушення тут не найкраще, за цю ціну воно на висоті.

Час автономної роботи досить тривалий: 95 годин із вимкненим ANC, а з увімкненим активним шумозаглушенням він скорочується приблизно до 58 годин.

Навушники Soundpeats Cove Pro Фото: Soundpeats

І хоча ANC працює на поверхневому рівні порівняно з набагато дорожчими моделями (Soundpeats Cove Pro не повністю блокує агресивні фонові звуки, але їх приглушення є достатнім для офісу чи поїздок на роботу), за таку ціну це найкращий варіант ANC. Тільки не варто очікувати повної відсутності шуму.

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"Одним із особливо дивовижних аспектів цих бюджетних навушників є якість їхнього виготовлення. Soundpeats Cove Pro неймовірно зручні у використанні. Завдяки вражаючому часу автономної роботи вони чудово підходять для тривалого прослуховування", — написав фахівець.

Щоб відповідати цій цільовій ціні, довелося піти на певні компроміси. Загалом якість звуку задовільна, з іноді нечітким профілем, який не зовсім відповідає кришталево чистому звуку, що пропонують продукти, розташовані далі по харчовому ланцюжку. Однак, якщо користувач розбирається в басах, йому сподобається пристойний низькочастотний звук.

Навушники за 100 доларів: 1More SonoFlow Pro HQ51

На думку Болтона, 1More SonoFlow Pro HQ51 мають чудове співвідношення ціни та якості. Кошти, які витрачає користувач, йдуть на звук — як з точки зору якості музики, так і з точки зору активного шумозаглушення. Експерт оцінив їх практично на тому ж рівні потужності ANC, що й Sony XM4 або Cambridge Audio P100 SE, але ці навушники коштують більш ніж удвічі дорожче.

Ця модель добре блокує звуки у всьому частотному діапазоні — у міру того, як навушники з шумозаглушенням стають доступнішими за ціною, вони, як правило, втрачають здатність блокувати більш високі звуки. Тут це не той випадок, запевняє тестувальник.

Навушники 1More SonoFlow Pro HQ51 Фото: 1More

Звук досить басовитий, але в хорошому сенсі — баси добре контрольовані й надають музиці більшої енергії. Контроль басів допомагає повністю розкрити середній діапазон, і, незважаючи на низьку ціну, вони здатні передати всі елементи дійсно щільних і складних треків.

Звукова сцена більш стисла — з меншим простором між інструментами та відчуттям, що звук лунає з навушників, а не з простору навколо слухача. Але за таку ціну це цілком нормально.

Цей гаджет здатний працювати безперервно протягом 65 годин із увімкненим шумозаглушенням, що є високим показником. Зручним є його складаний дизайн та футляр, що входить до комплекту поставки.

Найкращі за 200 доларів: Bose QuietComfort

Bose QuietComfort коштують трохи більше 200 доларів. У тестах на шумозаглушення вони набрали лише на кілька балів менше, ніж значно дорожчі моделі, зокрема Bose Ultra, а також Sony XM6 і Sonos Ace, пише автор. Фактично, він оцінив їх вище, ніж дорогі AirPods Max, при більшій вазі реальних тестів. "Коли справа доходить до якості шумозаглушення за таку ціну, ніщо не зрівняється з ними", — впевнений Метт Болтон.

Навушники Bose QuietComfort Фото: Bose

Ці навушники звучать добре — виділяються насичені баси, висока деталізація та чисті високі частоти, — але є певна тонкість середніх частот, яка видає той факт, що це не найкраща пропозиція від Bose. Експерт виявив, що можна помітно поліпшити звук, погравшись із налаштуваннями еквалайзера в додатку та підсиливши середні частоти всього на пару пунктів, забезпечивши більш збалансовану звукову сцену.

Очевидним недоліком є 24-годинний час автономної роботи. Sony XM4 забезпечує 30 годин роботи, а Cambridge P100 SE — 60 годин.

Раніше ми повідомляли, що фахівці визнали Sony WH-1000XM6 найкращими навушниками серед усіх, які вони тестували. Однак конкуренти JBL, Sennheiser та Anker не відстають, пропонуючи дешевші, але, тим не менш, якісні моделі.