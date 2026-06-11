Лучшие наушники с шумоподавлением: топ-3 бюджетных варианта от $50 для лета 2026 (фото)

В рейтинг вошли Soundpeats Cove Pro стоимостью в 50 долларов, 1More SonoFlow Pro HQ51, которые можно купить за 100 долларов, и Bose QuietComfort за 200 долларов,

Эксперт TechRadar Мэтт Болтон протестировал 20 моделей накладных наушников с шумоподавлением. Фокус ознакомился с результатами испытаний и выбрал три сравнительно недорогих устройства.

Наушники за $50: Soundpeats Cove Prо

Накладные наушники Soundpeats Cove Pro — явно бюджетная модель с целевой ценой около 50 долларов США, говорится в материале Мэтта Болтона. Но это тот случай, когда "вы получаете то, за что платите", и хотя шумоподавление здесь не самое лучшее, за эту цену оно на высоте.

Время автономной работы хорошее: 95 ч с отключенным ANC, а с включенным активным шумоподавлением оно снижается примерно до 58 ч.

Наушники Soundpeats Cove Pro Фото: Soundpeats

И хотя ANC находится на поверхностном уровне по сравнению с гораздо более дорогими вариантами (Soundpeats Cove Pro не полностью блокирует агрессивные фоновые звуки, но они убирают их достаточно для офиса или поездок на работу), за такой бюджет это лучший вариант ANC. Только не стоит ждать полного отсутствия шума.

Відео дня

"Одним из особенно удивительных аспектов этих бюджетных наушников является качество их сборки. Soundpeats Cove Pro невероятно удобны в ношении. Благодаря впечатляющему времени автономной работы они отлично подходят для длительного прослушивания", — написал специалист.

Чтобы соответствовать этой целевой цене, были сделаны некоторые компромиссы. В целом качество звука удовлетворительное, с иногда мутным профилем, который не совсем соответствует кристально чистому звуку, предлагаемому продуктами, расположенными дальше по пищевой цепочке. Однако, если пользователь разбирается в басах, ему понравится приличный низкочастотный звук.

Наушники за $100: 1More SonoFlow Pro HQ51

1More SonoFlow Pro HQ51 имеют отличное соотношение цены и качества, по мнению Болтона. Деньги, которые тратит пользователь, идут на звук, как с точки зрения качества музыки, так и с точки зрения активного шумоподавления. Эксперт оценил их практически на том же уровне мощности ANC, что и Sony XM4 или Cambridge Audio P100 SE, но эти наушники стоят более чем в два раза дороже.

Модель хорошо блокирует звуки во всем частотном диапазоне — по мере того, как наушники с шумоподавлением становятся более бюджетными, они, как правило, теряют способность блокировать более высокие шумы. Здесь это не тот случай, уверяет тестировщик.

Наушники 1More SonoFlow Pro HQ51 Фото: 1More

Звук довольно басовитый, но в хорошем смысле – басы контролируемы и придают музыке большую энергию. Контроль басов помогает полностью раскрыть средний диапазон, и, несмотря на низкую цену, они способны выразить все элементы действительно плотных и сложных треков.

Звуковая сцена более сжата, — с меньшим пространством между инструментами и ощущением, что звук исходит из наушников, а не из пространства вокруг слушателя. Но за такую ​​цену это абсолютно нормально.

Гаджет способен работать в течение 65 ч непрерывно с включенным шумоподавлением, что является высоким показателем. Удобен их складной дизайн и футляр, входящий в комплект поставки.

Лучшие за $200: Bose QuietComfort

Bose QuietComfort стоят чуть более 200 долларов. В тестах по шумоподавлению они набрали всего на пару баллов ниже, чем у гораздо более дорогих моделей, включая модели Bose Ultra, а также Sony XM6 и Sonos Ace, пишет автор. Фактически, он оценил их выше, чем дорогие AirPods Max, при более высоком весе реальных тестов. "Когда дело доходит до качества шумоподавления за такую ​​цену, ничто не сравнится с ними", — уверен Мэтт Болтон.

Наушники Bose QuietComfort Фото: Bose

Эти наушники звучат хорошо – выделяются насыщенные басы, сильная детализация и чистые высокие частоты, – но есть тонкость средних частот, которая выдает тот факт, что это не лучшее предложение Bose. Эксперт обнаружил, что можно заметно улучшить звук, поиграв с настройками эквалайзера в приложении и усилив средние частоты всего на пару пунктов, обеспечив более сбалансированную звуковую сцену.

Явным недостатком является 24-часовое время автономной работы. Sony XM4 обеспечит 30 ч работы, а Cambridge P100 SE — 60 ч.

Ранее мы сообщали, что специалисты назвали Sony WH-1000XM6 лучшими наушниками из всех, что они тестировали. Однако конкуренты JBL, Sennheiser и Anker не отстают, предлагая менее дорогие, но, тем не менее, качественные модели.