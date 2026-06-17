Недорогие наушники с ANC и отличным звуком: новинка OnePlus появилась в сети (фото)

Компания OnePlus готовится выпустить бюджетные наушники Nord Buds 4, которые имеют много общего с недавно анонсированными Nord Buds 4 Pro.

Официальный анонс OnePlus Nord Buds 4 запланирован на 25 июня 2026 года. Об этом компания OnePlus сообщила в социальной сети X.

Судя по публикациям на странице OnePlus, сначала наушники Nord Buds 4 поступят в продажу в Индии, однако впоследствии состоится и глобальный релиз.

OnePlus Nord Buds 4 Фото: OnePlus

Что известно о OnePlus Nord Buds 4

На сайте Amazon указано, что Nord Buds 4 оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами с титановым покрытием, аналогичными тем, что установлены в модели Pro. OnePlus обещает насыщенные басы, чёткие высокие частоты и поддержку пространственного звука.

Также сообщается, что Nord Buds 4 поддерживают активное шумоподавление (ANC). Наушники оснащены шестью отдельными микрофонами, которые должны не только устранять нежелательный шум, но и обеспечивать хорошее качество звонков.

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Заявленное время работы от аккумулятора составляет 54 часа, включая зарядный чехол. Наушники весят всего 4,3 грамма и будут доступны в двух цветах — светло-зеленом и черном.

Цена на OnePlus Nord Buds 4 пока официально не объявлена. Учитывая стартовую стоимость OnePlus Nord Buds 3 и OnePlus Nord Buds 4, можно предположить, что Nord Buds 4 будут стоить около 60 долларов.

Напомним, что проводные наушники Dunu Titan X обеспечивают высококачественный звук по удивительно доступной цене.

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