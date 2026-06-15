Альтернатива AirPods з кращим звуком: експертка порадила навушники для вулиці (фото)
Відкриті навушники Beyerdynamic Amiron ZERO є ідеальним варіантом для поїздок на транспорті та походів, перевершуючи Apple AirPods 3 за чіткістю звуку.
Оскільки відкриті навушники пропускають багато навколишнього звуку, це робить їх хорошим вибором для подорожей, проте якість звуку у таких моделей іноді може страждати. Однак Beyerdynamic Amiron ZERO позбавлені цього недоліку, стверджує оглядачка гаджетів Ешлі Тімвчора у статті для Tom's Guide.
Після тижня використання Beyerdynamic Amiron ZERO експертка дійшла висновку, що ці навушники поєднують у собі переваги відкрити та закритих моделей. Вони все ще пропускають звуки навколишнього світу, що важливо, наприклад, під час походів, однак якість музики залишається на високому рівні.
Тімвчора наголосила, що Beyerdynamic Amiron ZERO пропонують одне з найкращих звучань серед всіх моделей, які їй доводилось тестувати. Вони мають широку звукову сцену та дозволяють слухати всі шари музики та сприймати всі інструменти одночасно.
Beyerdynamic Amiron ZERO також мають клас міцності IP54. Це означає, що навушники можуть витримувати бризки води з усіх боків і є пилонепроникними. Водночас час роботи від акумулятора становить всього 20 годин. Це непогано, але значно менше, ніж у багатьох конкурентів.
- Ціна Beyerdynamic Amiron Zero в Україні — близько 7 920 грн.
Нагадаємо, дротові навушники Dunu Titan X пропонують напрочуд високу якість звуку та преміальний дизайн за доступною ціною.
Фокус також повідомляв, що експерти назвали 5 найкращих навушників у 2026 році за результатами тестування.