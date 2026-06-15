Альтернатива AirPods з кращим звуком: експертка порадила навушники для вулиці (фото)

Відкриті навушники Beyerdynamic Amiron ZERO є ідеальним варіантом для поїздок на транспорті та походів, перевершуючи Apple AirPods 3 за чіткістю звуку.

Оскільки відкриті навушники пропускають багато навколишнього звуку, це робить їх хорошим вибором для подорожей, проте якість звуку у таких моделей іноді може страждати. Однак Beyerdynamic Amiron ZERO позбавлені цього недоліку, стверджує оглядачка гаджетів Ешлі Тімвчора у статті для Tom's Guide.

Після тижня використання Beyerdynamic Amiron ZERO експертка дійшла висновку, що ці навушники поєднують у собі переваги відкрити та закритих моделей. Вони все ще пропускають звуки навколишнього світу, що важливо, наприклад, під час походів, однак якість музики залишається на високому рівні.

Beyerdynamic Amiron ZERO Фото: tomsguide.com

Тімвчора наголосила, що Beyerdynamic Amiron ZERO пропонують одне з найкращих звучань серед всіх моделей, які їй доводилось тестувати. Вони мають широку звукову сцену та дозволяють слухати всі шари музики та сприймати всі інструменти одночасно.

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Beyerdynamic Amiron ZERO також мають клас міцності IP54. Це означає, що навушники можуть витримувати бризки води з усіх боків і є пилонепроникними. Водночас час роботи від акумулятора становить всього 20 годин. Це непогано, але значно менше, ніж у багатьох конкурентів.

Ціна Beyerdynamic Amiron Zero в Україні — близько 7 920 грн.

Beyerdynamic Amiron ZERO Фото: tomsguide.com

Нагадаємо, дротові навушники Dunu Titan X пропонують напрочуд високу якість звуку та преміальний дизайн за доступною ціною.

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