Краща альтернатива Sony: експертка порадила якісні навушники на 2026 рік (фото)

Флагманські навушники Sony WH-1000XM6 та Sennheiser Momentum 5 пропонують першокласне обладнання, проте вони орієнтовані на різних користувачів.

Sony WH-1000XM6 розроблені для користувачів, які шукають найрозумніші та найфункціональніші навушники, тоді як Sennheiser Momentum 5 орієнтовані на зручність та автономність. Детальніше ці дві моделі порівняла експертка порталу ZDNET Джада Джонс.

В чому переваги Sennheiser Momentum 5

Sennheiser Momentum 5 Фото: zdnet.com

Одним з плюсів Sennheiser Momentum 5 є те, що вони оснащені аудіопортом USB-C та 3,5-мм роз'ємом для дротового прослуховування. Обидва дротові входи дозволяють підключити навушники до смартфонів, ноутбуків та планшетів з портом USB-C для прослуховування з роздільною здатністю до 24 біт/96 кГц. Дана модель також підтримує кодеки AptX Adaptive та AptX Lossless, які є в кількох програвачах вінілів та CD-дисків.

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Ще одна сильна сторона Sennheiser Momentum 5 — витривалий акумулятор. Навушники здатні працювати понад 60 годин на одному заряді, в тому числі 57 годин з увімкненою функцією ANC. Для порівняння, Sony WH-1000XM6 обіцяють 30 годин відтворення з ANC.

Компанія Sennheiser також отримала офіційне ліцензування Dolby Atmos для Momentum 5. Завдяки цій ліцензії, навушники оптимізовані для забезпечення першокласного звучання під час відтворення контенту Dolby Atmos, такого як прослуховування Apple Music з Dolby Atmos або перегляд фільмів з кодуванням Atmos на Disney Plus.

Ціна Sennheiser Momentum 5 в Україні — від 14 199 до 20 799 грн.

В чому плюси Sony WH-1000XM6

Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Навушники Sony WH-1000XM6 сподобаються тим, хто шукає більш просунуті функції, як от керування жестами, швидке з’єднання Windows, швидкі клавіші для потокової передачі музики, вбудований доступ до Google Gemini та Auracast тощо.

Sony WH-1000XM6 також лідирують, коли йдеться про шумозаглушення. За словами експертки, вони краще маскують середні та низькі частоти, ніж Momentum 5, а адаптивний алгоритм шумозаглушення Sony працює швидше, приглушуючи раптові шуми.

Ціна Sony WH-1000XM6 в Україні — близько 20 799 грн.

Висновки

У підсумку Джонс зазначила, що віддає перевагу Sennheiser Momentum 5 через їхню апаратну підтримку Dolby Atmos та тривалий час роботи від акумулятора. За її словами, Momentum 5 мають більш збалансований звук та зручніші для тривалого носіння. Окрім того, WH-1000XM6 все ще забезпечують чудове шумозаглушення та широкий вибір функцій, не надто сильно поступаючись Sony WH-1000XM6 у цих аспектах.

Нагадаємо, OnePlus готується випустити нові бюджетні навушники Nord Buds 4 з ANC та просторовим звуком.

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